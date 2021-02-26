В Україні понад вісім тисяч випадків ковіду другу добу поспіль.

В Україні другу добу поспіль фіксують понад вісім тисяч випадків коронавірусної хвороби – учора державна статистика зафіксувала 8003 захворювання на COVID-19. Востаннє такі показники фіксували ще півтора місяця тому.
Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зареєстрували на Івано-Франківщині (857) та в Києві (748), а також у Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.
За добу госпіталізували 2762 пацієнтів.
Одужало – 4244 людини.
Зафіксовано 146 летальних випадків. Загалом за час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 25 742 людини.
26.02.2021