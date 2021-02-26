В Україні понад вісім тисяч випадків ковіду другу добу поспіль.

 

В Україні другу добу поспіль фіксують понад вісім тисяч випадків коронавірусної хвороби – учора державна статистика зафіксувала 8003 захворювання на COVID-19. Востаннє такі показники фіксували ще півтора місяця тому.

 

 

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зареєстрували на Івано-Франківщині (857) та в Києві (748), а також у Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

 

За добу госпіталізували 2762 пацієнтів.

 

Одужало – 4244 людини.

 

Зафіксовано 146 летальних випадків. Загалом за час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 25 742 людини.

 

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