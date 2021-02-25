Deutsche Welle відновлює мовлення угорською мовою.

Причина такого рішення телерадіокомпанії – тиск чинної угорської влади на незалежну пресу в країні.

 

 

Німецька телерадіокомпанія міжнародного мовлення Deutsche Welle відроджує свою угорську службу. Таким чином компанія, яка в роки Холодної війни мовила для народів соціалістичного табору, відреагувала на погіршення становища вільної преси в країні під владою прем’єрміністра Віктора Орбана і його партії FIDESZ.

 

«Ми бачимо, що ситуація з різноманіттям преси і свободою слова в Угорщині весь час погіршується», – процитував портал Hardware Infos пояснення суперінтенданта Deutsche Welle Петера Лімбурґа (Peter Limburg), чому, на його погляд, в Угорщині, країні-члені такого клубу демократичних держав, як Євроунія, знову потрібні закордонні джерела інформації.

 

Партія FIDESZ на чолі з Віктором Орбаном править в Угорщині майже 11 років, і за цей час влада і близькі до неї особи взяли під контроль більшу частину преси в країні. За останні сім років Угорщина опустилася в рейтингу вільної преси, який складають експерти організації «Репортери без кордонів», на 33 місця – до 89-ї позиції. Нещодавно, наприклад, в Угорщині припниила свої трансляції радіостанція Klubratik, яка вважалася незалежним ЗМІ. Влада позбавила її відповідної ліцензії.

 

«Політика уряду полягає не стільки в цензурі, як в створенні (за допомогою мільярдів форинтів грошей платників податків) потужного домінуючого блоку проурядових медіа, який не дає матеріалам з критикою уряду розростатися в скандали, а критично налаштованим виданням – ставати мейнстрімом. Домінуючи, вони мають можливість дискредитувати, висміювати і принижувати значення будь-яких критичних публікацій в незалежній пресі», – пояснив ситуацію з пресою в країні редактор незалежного розслідувального угорського видання Átlátszó Тамаш Бодокі (Tamás Bodoky).

 

Інші країни-члени та центральні органи Євроунії постійно критикують уряд Орбана за утиски свободи преси, переслідування неурядових організацій, а також за замахи на незалежність судової системи.

 

До речі, аналогічне рішення про відновлення трансляцій угорською мовою нещодавно ухвалила й фінансована Конґресом США радіостанція Radio Free Europe/Radio Liberty.

25.02.2021

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