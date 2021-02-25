Оприлюднено розмову Медведчука і Суркова з днів "русской вєсни".

Видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох людей із голосами, схожими на голоси лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють постачання електроенергії до захопленого Криму та обмін полоненими на Донбасі.

Розмова датована 2014 роком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Медведчук і Сурков говорять про схему постачання електроенергії, в якій задіяні російська "Інтер РАО" і її структури на окупованому півострові. Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Ідеться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяє допомогти з обміном".

Видання "Укрінформ" подає транскрипт переговорів між Медведчуком і Сурковим. Розмову подано російською мовою. Матюки вилучено.

Медведчук: "И по углю. Я говорю: "Послушай…. Он говорит: "Да не, я с Гонтаревой разговаривал, она там дает команды. Сейчас какие-то бумаги должны донести эти государственные предприятия, которые мы открываем. Витя, – говорит, указание президента есть – мы всё сделаем". Я говорю: "Когда?". Мне задают вопрос каждый день: "Когда?". Ну, смотри, я тебе завтра позвоню в течение дня. Или твои ребята уже будут знать, что открыли".

Сурков: "Давай, Вить, договорились".

Медведчук: "Следующий вопрос – электроэнергия…".

Сурков: "Вкратце скажи, просто это не вполне мой вопрос. Просто для политического…".

Медведчук: "Не-не, ну почему. Чтоб ты знал по поводу электроэнергии. Постанову приняли одну – не ту…".

Сурков: "Ну, да. Мне Дима это и рассказал...".

Медведчук: "В понедельник я ему звонил… Еще был звонок... я уже не выдержал. Он уже в самолёте. Я ему, там, по мобильной связи говорю: “Послушай, ну если не надо этим заниматься, то я этим заниматься больше не буду. Мне это всё надоело". Я говорю: "Смотри, выдали постанову, которая никому не надо. Это кому надо?".

Сурков: "Ну, да".

Медведчук: "Ну, ты дал структуру, я поехал, ездил там семь раз, договаривался. Мы договорились. Теперь идёт торговля какая-то. Ну так ты скажи – поменяй структуру. Послушай, ну, я ж не играю сегодня с одними, завтра - с другими…".

Сурков: "Ну, да".

Медведчук: "Я говорю: есть поручение одного президента, я пришёл к тебе, есть поручение второго президента. Ну, так… Я уже не выдержал, я там разговаривал на таких тонах" - "Да что ты кипишуешь? Я сейчас дам команду". - Он там связывался при мне с самолёта с министром, он ещё на посадке, на взлёте был. Короче, ее дали, вчера вечером выдали постанову. Ну, такая постанова, в принципе устраивает. Он: "Но нам надо ввести для публичности тендер по поводу поставки в Крым…". Ну, хорошо… Тендер на поставку... Ну ты вдумайся только! Я говорю: "Ну кто же её будет туда поставлять, кроме тех, кто даст ту цену, о которой мы договорились? Мы договорились 2,99…".

Сурков: "Абсолютно, да".

Медведчук: "Я говорю: "Кто её даст, если сегодня поставляют по 3,43?" – "Ну, всё равно, – тендер пусть проведут…" - "Ну, хорошо, но мы ж тендер выиграли?" - "Да не! Там на тендер никто не заявится". ...Короче, я вчера вечером разговариваю, позвонил президенту в Австралию. Я говорю: "Послушай, ну, цирк продолжается". Он говорит: "Так, смотри, попроси, чтобы был контракт с этой нашей структурой, с которой ты договаривался". Ну, точнее, ты понял, какая она наша…".

Сурков: "Да-да. Понятно".

Медведчук: "Да. С "Интер РАО" и со структурой "Интер РАО" в Крыму, которая будет приобретать эту электроэнергию. И мы сейчас этот якобы там… Ну, тендер уже пишут. Мы этот тендер проведём, там будет этот единственный участник. Никто ж не заявится. Но мне нужны эти контракты, и мы тогда подпишем, соответственно, наш укр … (неразборчиво). Он говорит: "Но там в контракте будет написано, что ту электроэнергию, которую покупает Украина, будет…". Я говорю: "Ну, конечно, будет, мы ж два одновременно подписываем – с "Интер РАО" в России и со структурой "Интер РАО" в Крыму. Это ж гарантированные поставки, в два конца". Я говорю: "Давай уже сделаем, давай уже будем двигаться"... Да не, ну послушай, если бы я ещё не мог связываться со всеми, то вообще был бы полный… Я ему вчера вечером позвонил. – "...Мы сейчас должны тендер, надо условия разработать…" – "А какой же тендер вы будете?" – "Тендер на структуру, которая будет покупать в Крыму!". Вы отношение к Крыму имеете?!..." (нецензурно).

Сурков: "Надо, чтобы американская компания чтоб была...". (Смеётся)

Медведчук: "Американская надо, чтобы в Крыму продавала, да. Попала сразу под санкции..." (смеется).

Сурков: "Да" (смеется).

Медведчук: "Мне позвонил президент ночью. Мы с ним разговаривали. Он сказал, чтобы я тебе передал такую просьбу. Вот я тебе передал. Мне уже … (нецензурно). Что хочешь, то и делай. Все...".

Сурков: "Да, весело там у вас. Ну я понял, ладно".

Медведчук: "Ты все понял, да?".

Сурков: "Вить, ну ты этому президенту своему передай… Тому, который…" (смеётся).

Медведчук: "Я обязательно своему президенту в Украине передам. Я догадался...".

Сурков: "Передай, что он хороший. А то он меня ругает постоянно" (нецензурно) (смеётся).

Медведчук: "Да? Я скажу, шо Слава...".

Сурков: "Пусть он у меня…".

Медведчук: "Можно, я скажу, что ты раскаялся?".

Сурков: "Скажи. Скажи. Серьёзно".

Медведчук: "Можно, я скажу, что ты раскаялся?".

Сурков: "Ну, так в чём мне раскаиваться? Я мирный человек… (смеётся). Все время меня критикует".

Медведчук: "Ну, в том, что ты хороший..." (смеется). Ну, подожди. Ну, тебя предлагали устроить министром внутренних дел в Украину…".

Сурков: "Да. Было дело, да… (смеется). Скажи, что я готов!".

Медведчук: "Мне рассказали, мне рассказали..." (смеются оба).

Сурков: "… Готов по-прежнему..." (смеётся).

Медведчук: "Не, так они ж сначала хотят, чтоб ты перековался с "ястреба" в "голуби"... (смеётся).

Сурков: "Да-да. Ну ты скажи, ты передай, что я не могу перековаться, но я буду вести себя хорошо. Ладно?".

Медведчук: "Ты будешь ястребом с голубиным лицом. Нет, голубем с ястребиным лицом. Вот так…" (смеётся).

Сурков: "Нет, ну голубем не хочу (нецензурно)" (смеётся).

Медведчук: "Я думаю, Слава, что у нас с тобой голубями уже не получится" (смеётся).

Сурков: "Да, вряд ли. Поздновато, поздновато...".

Медведчук: "Слушай, ещё в одну авантюру меня хотят втащить".

Сурков: "Чего?".

Медведчук: "Смотри. Предложил наш уважаемый Пётр Алексеевич, и это было поддержано Владимиром Владимировичем, поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат…".

Сурков: "Я знаю, что ты там… можешь играть".

Медведчук: "А, ты знаешь…".

Сурков: "И чего, в итоге?".

Медведчук: "Ну, ничего. Я жду мандат..." (смеётся).

Сурков: "Давай-давай, забирай, забирай, забирай...".

Медведчук: "Ты согласен с этим?".

Сурков: "Я думаю, тебе это в плюс".

Медведчук: "Ну, не. Ну, да. Ну, ты ж не возражаешь, нет?".

Сурков: "Нет. Я сто процентов не возражаю. Забирай. Забирай всех. Там просто, Вить, есть проблема… Ну, ты это хорошо знаешь...".

Медведчук: "А мне рассказали уже эту проблему…".

Сурков: "Там разночтение по цифрам большое…".

Медведчук: "Большое. Да. В понедельник я разговаривал…".

Сурков: "Как с лета это идет… Никак это там…".

Медведчук: "Ну, понимаешь, солнце. Я же человек, прожил жизнь, уже в возрасте. Слава, извини, да?... И когда мне Порошенко дважды сказал, шо надо тебе позаниматься, я говорю: "Спасибо, Пётр Алексеич, если надо я готов". Я такой, знаешь, вот не верю в светлое будущее…".

Сурков: "Это правда. Подвох, подвох какой-то в этом".

Медведчук: "Да. Потом цифры-то мне сказали – 682 и 208, да?".

Сурков: "Да".

Медведчук: "А когда я начал в понедельник говорить об этом, "Да не, – говорит. – Откуда? (смеется). Нету таких цифр…". Так, я понял, почему поучавствовать – потому что не так всё просто".

Сурков: "Ну, дело такое. Дело хреновое, оно вот. Именно из-за разночтения в цифрах. Я почему об этом говорю …".

Медведчук: "Да".

Сурков: "Так-то, всё, что там есть в наличии. Ну, Вить, конечно, мы поможем… Но там просто нам приписывают то, чего там нет… (смеется). Вот в чем проблема... ".

Медведчук: "Так в этом же суть. Я же сразу почувствовал, что какой-то подвох есть".

Сурков: "У меня ощущение, честно говоря, что то ли вот у каких-то ребят кто-то там погиб. Наверное… их там списали пока в эту когорту … я даже не знаю, как объяснить… или без вести пропавших, а они … ".

Медведчук: "Ну, конечно. Без вести пропавших уже большая цифра и здесь …".

Сурков: "... а они числятся в плену. Даже не понимаю, откуда такое большое разночтение. Оно просто не может быть такое, понимаешь… ".

Медведчук: "Я понял".

Сурков: "Разберешься как-нибудь… Не, ну задача, правда, такая… Ты видишь, опять не получилось. По цифрам так и не сошлись. Поэтому всех на всех никак не получается".

Медведчук: "Ну…".

Сурков: "Предъявляют одни цифры: всех вот столько. Эти наши там, подопечные, говорят: "Нет, вот столько там". Ну, и чего? Как? Трудно сказать… Ну, чем могу, я тебе помогу. Можешь рассчитывать, да".

Медведчук: "Хорошо, Слава. Ну, вот, и видишь, я тебя всё проинформировал. Так что…".

Сурков: "Ладно, Вить, я на связи. Если что там…".

Медведчук: "Тогда, давай! По итогам встречи я тебе позвоню, обязательно".

Сурков: "Если можно, дай мне всё-таки, какую-никакую, какая бы она не была, реакцию, если ты там про меня…".

Медведчук: "Слава, ну как это? Я тебе обязательно позвоню… Ну что ты".

Сурков: "Договорились, Вить, спасибо".

Медведчук: "Давай, пока".

Сурков: "Давай, пока. До встречи".