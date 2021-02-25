"Це пастка для Європи": Зеленський обговорив із Дудою протидію Nord Stream.

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Значна частина розмови була присвячена протидії проєкту "Північний потік – 2" та забезпеченню енергетичної безпеки у Європі, передає пресова служба Офісу Президента. Керівники держав скоординували свої кроки для подальшої протидії.

"Цей проєкт, по суті, – пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проєкту – це гарантія енергетичної безпеки Європи", – сказав Президент України.

Анджей Дуда його підтримав: треба докласти всіх зусиль, щоб не допустити будівництва газопроводу "Північний потік – 2".

Співрозмовники також обговорили боротьбу із пандемією коронавірусу. Володимир Зеленський поінформував польського колегу про надходження першої партії вакцини AstraZeneca індійського виробництва і початок вакцинації. Президент подякував Анджею Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща планує отримати в межах спільних закупівель ЄС. На його погляд, цей крок є потужним сигналом солідарності з Україною. Банкова сподівається привезти ці вакцини вже у березні.

Анджей Дуда поцікавився у Володимира Зеленського процесом мирного врегулювання на Донбасі. Президент повідомив, що режим припинення вогню досі діє – хоча кількість порушень з боку бойовиків із окупованих територій збільшилася.

Під час розмови також ішлося про низку інфраструктурних проєктів поблизу кордону між Україною та Польщею – будівництво та ремонт доріг і модернізацію пунктів пропуску.

Володимир Зеленський запросив Анджея Дуду відвідати Україну та особисто взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті "Кримської платформи".