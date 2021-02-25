В Україні вперше за півтора місяця понад вісім тисяч випадків ковіду.

Уперше за півтора місяця в Україні виявили понад вісім тисяч випадків коронавірусної хвороби – минулої доби підтвердилося 8147 захворювань на COVID-19.

Про це йдеться в даних, поширених у четвер Міністерством охорони здоров'я України.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Упродовж доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (711), Житомирській (711) та Закарпатській (654) областях, а також у Києві (652) та на Вінниччині (639).

За минулі сім діб в Украні виявили 38 700 захворювань на COVID-19, що є в 1,33 більше за аналогічний показник тижневої давнини. Відтак теперішня динаміка поширення коронавірусної хвороби сягнула рекордної позначки – після полегші, спричиненої грудневим карантином вихідного дня та січневим локдавном.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (в разах)

Упродовж минулої доби зареєстрували 135 смертей. Загалом за час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених ковідом, офіційно померло 25 596 людей.