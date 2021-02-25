Український солдат затримав бойовика при спробі атакувати шанці.

Український військовослубовець затримав бойовика при спробі заатакувати спостережний пункт Збройних Сил України.

Про це йдеться у повідомленнні оперативного командування "Схід" ЗСУ.

"Командування оперативного командування «Схід» та окремої механізованої бригади висловлює глибоку вдячність батькам захисника України за виховання сміливого чоловіка та справжнього воїна, який сьогодні на передових позиціях у районі проведення операції Об’єднаних сил знешкодив і затримав представника російсько-окупаційних військ. Ворог намагався проникнути на спостережний пост, але тепер буде відповідати за злочини перед Україною та її народом", – поінформували у штабі.

Раніше український журналіст Юрій Бутусов повідомив: у середу вдень біля Чермалика українські військовослужбовці взяли в полон російського бойовика, який напав з ножем на солдата біля опорного пункту.

“Сьогодні о 13:55 безпосередньо на позиціях опорного пункту Збройних сил України біля селища Чермалик український військовий виявив найманця російсько-окупаційних військ, озброєного штик-ножем. Бойовик кинувся на нашого солдата, і зумів порізати йому щоку. У відповідь солдат вистрілив, куля потрапила в тулуб”, – написав Бутусов.

Волонтер Мирослав Гай уточнив, що окупант ховався в окопі. “Ворог вже залазить в наші окопи для здійснення диверсій”, – написав він у Facebook.

Командування має намір клопотати про нагородження воїна державною нагородою.