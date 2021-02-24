В Україні зробили перше щеплення проти коронавірусної хвороби.

 

В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу. Препарат CoviShield вкололи лікарю-реаніматологу опорної по ковіду Черкаської обласної лікарні Євгену Горенку.

 

Про це повідомило видання LB.ua, знімальну групу котрого допустили до першого заштрика.

 

 

Перед щепленням лікареві виміряли температуру та провели інструктаж. Він розповів, що почувається нормально, але трохи хвилюється через історичність моменту.

 

"Якщо в загальному – вакцинація являється маркером цивілізованого суспільства. Чи потрібні набої на фронті? Чи потрібна амуніція? Так само в медицині. Краще бути попередженим, ніж потім лікувати ускладнення хвороби", – прокоментував він. 

 

Другою вакцинували старшу сестру реанімаційного відділення Нонну Хачатрян. Саму процедуру щеплення виконувала медсестра мобільної бригади Наталя Завірюха. 

 

Після уколу за пацієнтами обов'язковий нагляд лікаря протягом 30 хвилин, щоб убезпечитися від можливої реакції. 

 

Сьогодні Черкащина першою отримала партію з 16 200 доз вакцини, яку 23 лютого доставили в Україну з Індії. Цієї кількості вистачить на щеплення 8100 черкаських медиків.

 

Загалом на Черкащині тренування для вакцинування від коронавірусу пройшли дві мобільні бригади – одна для препарату CoviShield, друга – для Pfizer/BioNTech.

 

Нагадаємо, що учора в Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин – індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускають під торговельною назвою CoviShield. Препарат прибув у кількості 500 000 доз, але це тільки перша поставка. 

 

Вакцини AstraZeneca AZD1222 і CoviShield вироблені за однаковою технологією – це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1. Саме ліцензію на виробництво вакцин за цією технологією отримав Індійський інститут сироваток від AstraZeneca. 

 

"Не можна сказати, що CoviShield – повний еквівалент AZD1222, адже це можна перевірити лише шляхом порівняння двох вакцин у лабораторії. Оскільки Індійський інститут сироваток є виробником 28 інших прекваліфікованих ВООЗ вакцин, він має технології на якісне відтворення вакцини від ковід за технологією від AstraZeneca. Але це інша вакцина, з іншою назвою, від іншого виробника, просто яка має ті самі компоненти", – пояснила директорка програми "Громадське здоров’я" Міжнародного фонду "Відродження" Вікторія Тимошевська.

 

24.02.2021

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