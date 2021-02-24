Харківська міськрада втретє перейменувала проспект Григоренка на Жукова.

Більшість депутатів Харківської міської ради підтримали рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова.

"За" проголосували 57 депутатів, "проти" – 16, утрималися 6, повідомляє "Суспільне".

Зокрема, ідею з Жуковим підтримало 33 депутатів фракції "Блок Кернеса – Успішний Харків", 15 – "ОПЗЖ", 7 – "Партії Шарія", 2 – зі "Слуги народу".

Проти виступили: шестеро депутатів "Блоку Світличної "Разом!", дев'ятеро з "Європейської солідарності" та один депутат від "Слуги народу".

Секретар міськради Ігор Терехов перед голосуванням заявив, що Жуков "добув перемогу над нацизмом", і той, "хто не пам'ятає минулого, у того немає майбутнього".

Депутатка від "ЄС" Ірина Гончарова під час виступу перед голосуванням заявила, що це питання протирічить закону, є політичним і пов'язано з майбутніми виборами міського голови.

Перейменування проспекту Григоренка на Жукова у Харкові оскаржували двічі. 15 лютого Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційної скарги Харківської міської ради і повернув проспект Григоренка.

На сесію 24 лютого у Харківській міській раді підготували проєкт рішення про перейменування проспекту Григоренка на проспект Маршала Жукова.

23 лютого напередодні сесії перейменування проспекту не розглядали на засіданні топонімічної комісії. Перший заступник міського голови Олександр Новак сказав, що у цьому немає потреби, оскільки це питання розглядали раніше.