МОЗ зарахувало Івано-Франківщину та Чернівеччину до "червоної зони".

Міністерство охорони здоров'я зарахувало Івано-Франківську та Чернівецьку області до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки. До "помаранчевої зони" потрапило сім областей.

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

В Івано-Франківській області відсоток від епідемічного порогу сягнув 197,8%, коефіцієнт виявлення випадків інфікування з 20.02 по 22.02 – від 25,8% до 26,2% при визначеному коефіцієнті у 20%, рівень госпіталізацій з 20.02 по 22.02 – від 116,7 до 121,4 при визначеному рівні госпіталізації 60 на 100 тис. населення.

У Чернівецькій області відсоток від епідемічного порогу становить 91,2%, коефіцієнт виявлення випадків інфікування з 20.02 по 22.02 – від 22,6% до 23,2%, рівень госпіталізацій з 20.02 по 22.02 – від 116,7 до 121,4.

До "помаранчевої зони" потрапили сім областей: Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська.

Перехід регіону на помаранчевий рівень відбувається за умови перевищення хоча б одного з показників рівнів епіднебезпеки: завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у закладах охорони здоров’я, що лікують пацієнтів на COVID-19, більше як на 60%; кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тестами на визначення антигену до COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення менше від 300; кількість госпіталізації пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення більше як 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування методом ПЛР або визначення антигену до COVID-19 більше ніж 20%; зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів, у порівнянні з попереднім аналогічним періодом, більше як 50%; зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів, у порівняні з попереднім аналогічним періодом, більше як 50%.

Перехід регіону на червоний рівень епіднебезпеки відбудеться у випадку перевищення двох показників протягом трьох днів поспіль.