За добу з ковідом госпіталізували три тисячі пацієнтів.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5850 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім до лікарень шпиталізували 3049 людей.

 

Динаміка добових шпиталізацій (середнє за тиждень)

 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

 

За добу зареєстрували 152 смерті. Загалом за час епідемії померла 25 461 людина.

 

Рівень смертності (%) зареєстрованих випадків ковіду (з двотижневим лагом, середнє за тиждень) в "третій хвилі" збільшився вдвічі порівняно з піком "другої хвилі (грудень)

 

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Вінницькій (601) та Івано-Франківській (600) областях, а також у Києві (547) та на Чернівеччині (524).

 

24.02.2021

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