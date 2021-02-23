В Україну прибула перша партія вакцин від COVID-19.

В Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) виробника Serum Institute India. У першій партії – 500 тисяч доз.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

"Вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні. Першу партію у пів мільйона доз отримано. Зараз терміново розмитнюємо вантаж, і вакцина відразу поїде в регіони, аби ми почали робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації", – повідомив Степанов.

У середу Україні стартує вакцинація проти COVID-19, повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінґу. Передовсім вакцинуватимуть лікарів. “У першу чергу – лікарів ковідних лікарень, потім соматичні лікарні, після цього – екстрена медична допомога, сімейні лікарі, а згодом військовослужбовці в зоні ООС. А потім переходити на другий етап”, – сказав Ляшко, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

"Перші регіони, які отримають вакцину – це Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир, Вінниця. Вакцинація починається після доставки вакцини", – зазначив Ляшко.

З його слів, у середу вакцину відправлять до 11 областей. Частина з них отримає препарати 25 лютого через особливості логістики. Разом із вакцинами також доставлять шприци і бокси для безпечної утилізації.

Якраз у вівторок вакцину Covishield офіційно зареєстрували для використання в Україні. Розробниками вакцини є Оксфордський університет і компанія AstraZeneca. Влітку 2020 року AstraZeneca та Індійський інститут вакцин підписали угоду про виробництво вакцини, щоб "допомогти країнам з низьким і середнім рівнем доходу".

Вакцина Covishield вводиться внутрішньом'язово – дві дози по 0,5 міліграма з інтервалом у 28 днів.