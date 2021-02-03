Санкції проти Медведчука і кумплів увели через схеми з постачанням вугілля з окупованих територій.

Підставою для введення санкцій проти народного депутата із фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, який також очолює львівський обласний осередок цієї партії, та відносно пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України. Під час слідства встановили, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму, повідомило ZN.UA посиланням на джерела в СБУ і Офісі президента.

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«Таким чином фігурант цих санкцій потрапив під дію закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення"», – зазначено у публікації.

Також повідомляється, що засідання РНБО щодо санкцій не проводилося в традиційній формі. За даними видання, був розписаний час, коли кожен з членів РНБО повинен був з'явитися на 4-й поверх Банкової, де мав поставити чи не поставити свій підпис під рішенням про введення санкцій проти Козака. Бланки з підписами приймав і збирав секретар РНБО Олексій Данілов. Тобто відбулося індивідуальне голосування без традиційного групового обговорення.

Зазначено, що рішення про накладення санкцій не було блискавичним і не було напряму пов'язане з телефонною розмовою міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з держсекретарем США Тоні Блінкеном. За інформацією журналістів, упродовж січня Президент Володимир Зеленський двічі збирав силовиків та аналітиків для обговорення питання, як припинити мовлення каналів Віктора Медведчука, який веде в країні антиукраїнську діяльність.

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Нагадаємо, напередодні, 2 лютого, Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та юридичних осіб телеканалів «112» (ТОВ «ТРК-112-ТВ», має супутникову ліцензію), NewsOne (ТОВ «Новини 24 години», має супутникову ліцензію), ZIK (ТОВ «ТРК Нові комунікації», має цифрову та супутникову ліцензії), а також регіональних телекомпаній, які до 2019 року мовили під логотипом «112 Україна», але Нацрада не продовжила їм у 2019 році ліцензії: «Новий формат», «Аріадна ТВ», «ТВ Вибір», «Партнер ТВ» та «Лідер ТВ». Після ухвалення цього рішенння трансляцію каналів Медведчука один за одним припиняють сервіси на всіх платформах.