Ілон Маск вже не є найбагатшою людиною світу.

Причиною цього стало, зокрема, падіння курсу біткоїна.

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини в світі за версією інформаційної аґенції Bloomberg. Це відбулося на тлі падіння вартості акцій Tesla. Відтак його статок скоротився на 15,2 мільярда доларів, до $183 млрд.

Акції Tesla подешевшали на 8,6%, що стало для них найбільшим падінням з вересня минулого року. Воно, зокрема, пов'язане з коментарями Маска, які він написав минулими вихідними в Twitter. Бізнесмен зазначив, що курси біткоїна і Ethereum «дійсно здаються високими».

Цей коментар Маск написав, як це не дивно, через два тижні після того, як Tesla повідомила про інвестиції в криптовалюту на суму $1,5 млрд. Після заяви компанії вартість біткоїна підскочила на 23%. Однак сам Маск 19 лютого чомусь назвав інвестиції Tesla в біткоїн «безглуздям», в той же час додавши, що криптовалюта – «просто менш безглузда форма ліквідності, ніж заощадження в грошових коштах». Він зазначив, що дії компанії не відображають безпосередньо його думки, і нагадав, що він «не інвестор», а інженер.

Через падіння вартості акцій Tesla Маск знову опустився на друге місце в списку найбагатших людей планети за версією Bloomberg. Його знову обійшов засновник Amazon Джефф Безос, статок якого оцінюють в $ 186 млрд. У рейтингу ж Forbes Маск і раніше залишався на другому місці.

У вівторок, 23 лютого, курс біткоїна знизився більш на ніж на 16%, до $45,615 тис. Про це повідомив портал CoinDesk. Ціна активу почала спадати після того, як напередодні вона досягла історичного максимуму – понад 58 тисяч доларів.