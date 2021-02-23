Ілон Маск вже не є найбагатшою людиною світу.

Причиною цього стало, зокрема, падіння курсу біткоїна.

 

 

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини в світі за версією інформаційної аґенції Bloomberg. Це відбулося на тлі падіння вартості акцій Tesla. Відтак його статок скоротився на 15,2 мільярда доларів, до $183 млрд.

 

Акції Tesla подешевшали на 8,6%, що стало для них найбільшим падінням з вересня минулого року. Воно, зокрема, пов'язане з коментарями Маска, які він написав минулими вихідними в Twitter. Бізнесмен зазначив, що курси біткоїна і Ethereum «дійсно здаються високими».

 

Цей коментар Маск написав, як це не дивно, через два тижні після того, як Tesla повідомила про інвестиції в криптовалюту на суму $1,5 млрд. Після заяви компанії вартість біткоїна підскочила на 23%. Однак сам Маск 19 лютого чомусь назвав інвестиції Tesla в біткоїн «безглуздям», в той же час додавши, що криптовалюта – «просто менш безглузда форма ліквідності, ніж заощадження в грошових коштах». Він зазначив, що дії компанії не відображають безпосередньо його думки, і нагадав, що він «не інвестор», а інженер.

 

Через падіння вартості акцій Tesla Маск знову опустився на друге місце в списку найбагатших людей планети за версією Bloomberg. Його знову обійшов засновник Amazon Джефф Безос, статок якого оцінюють в $ 186 млрд. У рейтингу ж Forbes Маск і раніше залишався на другому місці.

 

У вівторок, 23 лютого, курс біткоїна знизився більш на ніж на 16%, до $45,615 тис. Про це повідомив портал CoinDesk. Ціна активу почала спадати після того, як напередодні вона досягла історичного максимуму – понад 58 тисяч доларів.

23.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Перших сто днів на Марсі
Місія "Perseverance" може стати одним з найзахопливіших епізодів у дослідженні Червоної планети. Ось що ровер робитиме протягом перших ста днів на її поверхні.
22.02.21 | | Наука
Про кольори друга
Галина Канарська
Він наче бавиться кольором і в кольорі уміє зауважити щось невловиме, характерне його моделі. Живописний світ Фірцака має темно-гранатовий присмак печалі, наче він знає щось набагато більше, ніж може сприйняти наше око.
22.02.21 | | Штука
Квантова механіка, свобода волі та гра "Життя"
Джон Горґан
Деякі думки з приводу смерті математика Джона Конвея.
20.02.21 | | Наука
Мова чи країна?
Василь МАХНО
Письменник живе в часі та просторі, які наповнені повітряною сферою мови, мова письменника і є головною ознакою життя
20.02.21 | | Дискурси
Академік Микола Мушинка: останній пастух Карпат
Микола Мушинка
Ювілей легендарного україніста Миколи Мушинки з Пряшівщини, доктора філософських наук, іноземного члена Національної академії наук України
20.02.21 | | Минуле
Корифеї інтелектуального року. «The Yes Album» – 50
Ілько ЛЕМКО
Про гурт Yes не можна говорити без захоплення, це одні зі стовпів проґресивного чи артового року. Не помилимося, якщо назвемо Yes найвидатнішими представниками інтелектуального року.
19.02.21 | | Минуле
Перше відео часового кристала
Науковці вперше зафільмували «тікання» часового кристала в просторі й часі.
19.02.21 | | Наука
Того лютого лютого
Юрій Андрухович
У ці дні і, що не менш важливо, ночі ми увійшли вже всьоме. Іноді й не віриться, що це відбувалося з нами...
19.02.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.