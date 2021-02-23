Минулої доби в Україні виявили понад 4000 випадків ковіду, на Франківщині – 700.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4182 нових випадки коронавірусної хвороби. Загалом за минулі сім діб в Україні виявили 35 226 захворювань, що в 1,3 раза більше, ніж попереднього тижня. Відтак динаміка поширення хвороби сягла максимуму зі серпня (в кінці літа було 1,33).

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (716) та Чернівецькій (468) областях, а також у Києві (454).

 

Водночас, одужала 4351 особа.

 

 

Госпіталізували – 1236 пацієнтів.

 

Зареєстрували 153 смерті.

 

Офіційно за весь час пандемії в Україні захворіло 1 311 844 людини. Одужало – 1 151 777. Померло 25 309 українців.

 

23.02.2021

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