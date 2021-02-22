Зеленський заявив, що переговорам України і МВФ заважають певні лобісти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні є сторони, котрі спілкуються в обхід уряду із представниками МВФ і шкодять переговорам влади із фондом.

Про це Зеленський сказав на пресконференції у рамках форуму "Україна 30. Інфраструктура", передає інформаційна аґенція "Укрінформ".

"Я вважаю, що у нас нормальні відносини з Міжнародним валютним фондом. Всередині України нам ніхто не допомагає із цією темою, а навпаки, я знаю, що багато людей, багато «лобістів», працюють окремо з МВФ і розповідають, що тут відбувається в Україні: «Ай-ай-ай, тут таке страшне. От якби були ми, ми б показали...». Тобто помічників немає, з іншого боку, я повинен вам сказати, що ми будуємо незалежну Україну, і деякі речі, які хочуть ті чи інші наші західні партнери, з деякими речами ми погоджуємося, а з деякими ні", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що в рамках програми stand-by Україна має отримати ще два транші. Українська влада має виконати для цього низку економічних зобов'язань, бо була така домовленість з МВФ. "Програма не виконана через деякі речі. Наприклад, по юридичному напрямку закон про Вищу раду правосуддя, їх же готували багато років, що буде такий закон. А ми тепер дуже швидко повинні якісь речі робити. Дуже швидко. А це непросто. І банківський закон", – сказав Президент.

Володимир Зеленський не турбується можливим провалом переговорів. "У нас в цілому немає такого питання «якщо ні?». А якщо ні, то у нас завжди є план Б", – сказав Зеленський.