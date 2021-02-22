Львівська лікарня швидкої допомоги замовила в одного підрядника три ремонти.

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова уклала з початку року із ТОВ «ВІФА «ПРОЕКТ-БУД» три угоди на загальну суму 20 мільйонів 362 тисячі 538 гривень для проведення капітальних ремонтів приміщень лікарні. Зокрема, підрядник має здійснити капремонт центру терапії, де лікують коронавірусних хворих. Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozorro.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Капремонт Центру терапії лікарні, у якому надають медичну допомогу пацієнтам з гострою хворобою сovid-19, що на вул. І. Миколайчука, 9, компанія має здійснити за 1 мільйон 811 тисяч 206 гривень. Закупівля була проведена за спрощеною процедурою, угоду уклали 28 грудня 2020 року. Усі роботи мають виконати до 30 червня.

21 січня адміністрація лікарні уклала із ТОВ «ВІФА «ПРОЕКТ-БУД» угоду на 6 мільйонів 471 тисячу 109 гривень для ремонту 6-го поверху клініко-діагностичної лабораторії лікарні. Ремонт мають завершити до кінця 2021 року.

Того ж дня адміністарція лікарні також підписала із ТОВ «ВІФА «ПРОЕКТ-БУД» угоду на 12 мільйонів 80 тисяч 223 гривень для проведення капіталнього ремонту приміщень під облаштування інсультного центру. Усі роботи мають виконати до кінця року.

Прикментно, що в останньому тендері ТОВ «ВІФА «ПРОЕКТ-БУД» змагалося із ПП «БТ ГРУП ЄВРОБУД», цінова пропозиція останнього була дещо вищою, тому не перемогла.

У 2020 році ТОВ «ВІФА «ПРОЕКТ-БУД», за даними порталу Dozorro, перемогло у шести тендерах «Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова» на проведення капітальних ремонті на загальну суму 19 мільйонів 449 тисяч 470 гривень.

Для підготовки закладу до прийому коронавірусних пацієнтів важливим був капітальний ремонт приміщень лікарні під облаштування клініко-біохімічної лабораторії з ПЛР-лабораторією. Ці роботи ТОВ «ВІФА «ПРОЕКТ-БУД» має виконати за 4 мільйони 161 тисячу 866 гривень до кінця 2021 року. Щоправда, у календарному плані робіт кінцевим терміном вказане 31 березня.

Ця ж компанія перемогла у трьох аукціонах лікарні, які проводили 1 липня. Тоді лікарня обирала підрядника для капремонту приміщень для створення кабінету комп’ютерної томографії, кабінету магнітно-резонансної томографії та ангіографічної операційної у складі відділення невідкладної допомоги. У всіх цих трьох закупівлях ТОВ «ВІФА «ПРОЕКТ-БУД» змагалося із ПП «БТ ГРУП ЄВРОБУД», і перемогло, запропонувавши дещо нижчі ціни.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Присутність «менш досвідчого» та «дорожчого» конкурента допомогло ТОВ «ВІФА «ПРОЕКТ-БУД» торік перемогти і у тендері Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області на ремонт приміщень на вул. Замарстинівській, 49, у Львові.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Віфа «Проект-буд» зареєстроване у Львові, а його власником є львів’янин Остап Караїм. Антикорупційне видання «Наші гроші. Львів» називає компанію «улюбленим підрядником Міноборони» за підряди на ремонти на кілька десятків мільйонів гривень в структурних підрозділів Міністерства оборони, які вона отримала у 2019-20 році на тендерах.

Нагадаємо, Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова почала приймати хворих на коронавірусну інфекцію з червня 2020 року.