Українського віцепрем'єра застукали із Кадировим. Шмигаль вимагає пояснень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вимагає пояснень від віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського через його фотографію із главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Про це Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook.

"Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", – прокоментував голова уряду, долучивши фотографію підлеглого.

Як повідомила раніше пресова служба уряду, 21 лютого Уруський на чолі української офіційної делегації перебуває в Абу-Дабі (ОАЕ), де проходить Міжнародна військово-технічна виставка IDEX-2021.

Водночас, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура став на захист віцепрем'єра. Він опублікував відеоролик із урочистостями в Абу-Дабі. "На відео видно, що Уруський заходить разом з іншими сотнями гостей на захід згідно з визначеним організаторами місцем. Він навіть не вітався з тим чоловіком по праву руку від нього", – прокоментував Качура.

Олег Уруський пояснив, що поруч із Рамзаном Кадировим він перебував у рамках офіційної церемонії відкриття виставки у статусі керівника української урядової делегації.

"Розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Застосували практику, згідно з якою особисті гості правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку. Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з главою делегації РФ, тобто Рамзаном Кадировим. Українська делегація звернула увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому", – написав Уруський у Facebook.

Він підсумував, що "не вважає можливим «сахатися» від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи таким чином невпевнену поведінку та слабкість української сторони".