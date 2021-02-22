У Ланцуті вшанували пам'ять воїнів УНР і Галицької армії.

 

Делегація Львівської обласної ради у суботу, 20 лютого, взяла участь у вшануванні пам’яті воїнів армії УНР та Галицької армії, присвяченому сторіччю від дня відкриття українського військового цвинтаря в м. Ланцут у Підкарпатському воєводстві у Польщі, повідомила пресслужба Львівської облради.

 

Фото https://lvivoblrada.gov.ua

 

Меморіал на військовому цвинтарі Ланцута у 2020 році був відновлений за кошти Львівської обласної ради та Міністерства закордонних справ України.

 

Делегація на чолі зі Святославом Шереметою, головою комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради, а також у складі депутатів обласної ради Тетяни Письменної, Петра Цеголка, Івана Щурка, Соломії Риботицької поклала квіти до обеліску пам’яті українських воїнів та меморіальної дошки Симону Петлюрі.

 

Опісля священики різних віросповідань і конфесій відправили панахиду. На завершення присутні виконали гімни України та Польщі.

 

Організаторами заходу виступили Спілка українців політв'язнів і репресованих у Польщі, адміністрація міста Ланцут, Південно-східний науковий Інститут у Перемишлі, Історичне товариство «Чорні запорожці», Об'єднання українців у Польщі.

 

Фото https://lvivoblrada.gov.ua

 

Посольство України у Республіці Польща повідомило: «Українські дипломати в Польщі разом з українською громадою, міською владою Ланцута та Львівщини взяли участь у відзначенні 100-ї річниці заснування українського військового цвинтаря в Ланцуті. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю козаків і старшини армії ЗУНР та УНР, які тут спочивають».

 

Фото www.facebook.com/gkulublin

 

«До новоспорудженого у 2020 році меморіала пам'яті від імені дипломатичного корпусу поклали вінки синьо-жовтих квітів разом з радником-посланником посольства України в Варшаві Олегом Куцем, і секретарем Віталієм Білим. Віддати шану героям прибула також делегація депутатів Львівської облради, керівництво місцевої влади на чолі з бургомістром м.Ланцут, громада Перемишля і Жешува, усіх об'єднала спільна молитва за вічну пам'ять полеглих українців УНР, так і загиблих в 2014 році Героїв Небесної Сотні і українських військових, які і до сьогодні гинуть за волю держави у війні на Сході України з нещадним російським режимом. Радник-посланник Олег Куць зачитав вітального листа від Посла України в Республіці Польщі Андрія Дещиці, Генконсул Василь Павлюк дав інтерв'ю «Радіо Жешув» щодо важливості сьогоднішнього дня в історії державотворення України», – повідомили у Генеральному консульстві України в Любліні.

 

Для довідки.

 

Протягом 1918 – 1921 років у польському Ланцуті розміщувався один із таборів для утримання військовополонених та інтернованих солдатів зі складу Української Галицької Армії та Армії Української Народної Республіки.

 

У 1918 році тут розміщувалися також полонені українці з російської армії (близько 10 тис.) та вояки сформованої і відправленої в Україну Сірої дивізії.

 

Восени 1919-го в табір були скеровані близько 900 інтернованих вояків-галичан із Корпусу Січових Стрільців полковника Євгена Коновальця. Після поразки армії УНР в кампанії з Червоною армією в листопаді 1920 року та переходу українських солдатів на територію Польщі (за приблизними підрахунками, їх було понад 19 тисяч осіб), з 25 листопада 1920 року їх розмістили в таборах інтернованих у середній та західній Польщі.

 

Умови перебування в таборі Ланцута були вкрай важкими. В деякі дні помирало по кілька десятків осіб.

22.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Квантова механіка, свобода волі та гра "Життя"
Джон Горґан
Деякі думки з приводу смерті математика Джона Конвея.
20.02.21 | | Наука
Мова чи країна?
Василь МАХНО
Письменник живе в часі та просторі, які наповнені повітряною сферою мови, мова письменника і є головною ознакою життя
20.02.21 | | Дискурси
Корифеї інтелектуального року. «The Yes Album» – 50
Ілько ЛЕМКО
Про гурт Yes не можна говорити без захоплення, це одні зі стовпів проґресивного чи артового року. Не помилимося, якщо назвемо Yes найвидатнішими представниками інтелектуального року.
19.02.21 | | Минуле
Перше відео часового кристала
Науковці вперше зафільмували «тікання» часового кристала в просторі й часі.
19.02.21 | | Наука
Соціологічний бульдозер Трампа
Максим МУЛЯР
Імпічмент Дональда Трампа прогнозовано провалився. Яка подальша доля може чекати на експрезидента і Республіканську партію?
19.02.21 | | У світі
Сім шедеврів Майдану
Володимир СЕМКІВ
Розмальовані щити, розписані каски, різнобарвні інсталяції, картини-експромти – Революція гідності залишила по собі витвори мистецтва, котрі сьогодні вже є історичними артефактами
19.02.21 | | Україна
Стоп машина
Тарас Прохасько
У дні, коли ми згадуємо і терор режиму, і спротив, і цінності, і права, і солідарність, і усіх легковажно убитих, хочу не забути і про Свидовець, і про Боржаву, і про Чорногору…
18.02.21 | | Дискурси
На саламандровій землі
Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН
Чому нас так тягне до того Чорткова та Бучача, Язлівця та Митниці, до випотрошених галицьких безпам'ятних містечок? Що то за сила, що робить нас приреченими на повернення невпинним обертанням «вічного календаря»?
18.02.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.