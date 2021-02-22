У Ланцуті вшанували пам'ять воїнів УНР і Галицької армії.

Делегація Львівської обласної ради у суботу, 20 лютого, взяла участь у вшануванні пам’яті воїнів армії УНР та Галицької армії, присвяченому сторіччю від дня відкриття українського військового цвинтаря в м. Ланцут у Підкарпатському воєводстві у Польщі, повідомила пресслужба Львівської облради.

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Меморіал на військовому цвинтарі Ланцута у 2020 році був відновлений за кошти Львівської обласної ради та Міністерства закордонних справ України.

Делегація на чолі зі Святославом Шереметою, головою комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради, а також у складі депутатів обласної ради Тетяни Письменної, Петра Цеголка, Івана Щурка, Соломії Риботицької поклала квіти до обеліску пам’яті українських воїнів та меморіальної дошки Симону Петлюрі.

Опісля священики різних віросповідань і конфесій відправили панахиду. На завершення присутні виконали гімни України та Польщі.

Організаторами заходу виступили Спілка українців політв'язнів і репресованих у Польщі, адміністрація міста Ланцут, Південно-східний науковий Інститут у Перемишлі, Історичне товариство «Чорні запорожці», Об'єднання українців у Польщі.

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Посольство України у Республіці Польща повідомило: «Українські дипломати в Польщі разом з українською громадою, міською владою Ланцута та Львівщини взяли участь у відзначенні 100-ї річниці заснування українського військового цвинтаря в Ланцуті. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю козаків і старшини армії ЗУНР та УНР, які тут спочивають».

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«До новоспорудженого у 2020 році меморіала пам'яті від імені дипломатичного корпусу поклали вінки синьо-жовтих квітів разом з радником-посланником посольства України в Варшаві Олегом Куцем, і секретарем Віталієм Білим. Віддати шану героям прибула також делегація депутатів Львівської облради, керівництво місцевої влади на чолі з бургомістром м.Ланцут, громада Перемишля і Жешува, усіх об'єднала спільна молитва за вічну пам'ять полеглих українців УНР, так і загиблих в 2014 році Героїв Небесної Сотні і українських військових, які і до сьогодні гинуть за волю держави у війні на Сході України з нещадним російським режимом. Радник-посланник Олег Куць зачитав вітального листа від Посла України в Республіці Польщі Андрія Дещиці, Генконсул Василь Павлюк дав інтерв'ю «Радіо Жешув» щодо важливості сьогоднішнього дня в історії державотворення України», – повідомили у Генеральному консульстві України в Любліні.