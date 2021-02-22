"Перше державницьке рішення": Порошенко похвалив Зеленського за санкції.

 

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко похвалив Президента України Володимира Зеленського за запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його бізнесової і медійної імперій.

 

 

"Підтримую рішення РНБО і указ Президента про застосування санкцій щодо Медведчука як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам. Високо оцінюю роботу спецслужб, яким вдалося зібрати докази протиправних дій зазначених підсанкційних осіб і дати підстави для важливих ухвал Ради нацбезпеки та оборони", – написав Порошенко у Facebook.

 

"Тішу себе надією, що перші і поки що єдині за два роки державницькі рішення цієї влади віщують її поступовий відхід від хибної політики «какая разница» і від курсу на умиротворення агресора", – додав попередній Президент.

 

Петро Порошенко, котрого неодноразово критикували за пасивність у політиці проти Віктора Медведчука, заявив, що чекає від СБУ та ГПУ продовження процесуальних дій та арештів.

 

Окрім того, лідер ЄС пропонує фракції "Слуга народу" взятися за законопроєкти про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, недопущення поширення тез російської пропаганди "на кшталт тези про нібито громадянську війну".

 

Порошенкові прикро, що санкції проти "ОПЗЖ" супроводжуються "брудною кампанією проти мене особисто".

 

22.02.2021

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