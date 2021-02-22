Динаміка поширення ковіду в Україні вийшла на максимум за пів року.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3206 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за минулий тиждень в Україні виявили 34 187 захворювань, що в 1,29 раза більше, ніж попередніх семи днів. Відтак динаміка поширення хвороби сягла максимуму зі серпня (в кінці літа було 1,33).

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

 

Водночас, одужало 1353 особи. І кількість одужань уже четверту добу менша за число нових випадків.

 

Динаміка поширення ковіду (тиждень до тижня)

 

Госпіталізували – 1443 людини.

 

Зареєстровано 53 смерті.

 

Офіційно за весь час пандемії в Україні захворіло 1 307 662 людини. Одужало – 1 147 426. Померло 25 156 українців.

 

22.02.2021

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