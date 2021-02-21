Кремль засудив санкції проти Медведчука.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення Україною санкцій проти лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука – це "тривожна інформація". Прессекретар Путіна припустив, що Україна захоче влаштувати ескалацію на Донбасі.

Про це повдіомляє російське видання "РБК".

"Це дуже тривожна інформація. Тривожна через те, що ми бачимо, як набирає силу реакційна тенденція в Україні. Реакція проявляється в політичній і соціальній сфері. Це не може не викликати занепокоєння і не підігрівати питання, хто обрав таку реакційну лінію. І чи не призведе вона до того, що керівництво України, наприклад, не захоче вирішити військовим способом ситуацію на південному сході України", – сказав Пєсков.

Він не виключив, що в цьому є слід Сполучених Штатів Америки.

"Вони продовжують накачувати оборонний потенціал України. Україні ніхто не загрожує, а це провокує найгарячіші українські голови на прояв агресивності", – додав Пєсков.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко до санкційного списку, закинувши їм фінансування тероризму. Згідно з інформацією медій, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко є співвласницею Новошахтинського нафтопереробного заводу в Росії, який нібито фінансував бойовиків.

Іще раніше РНБО запровадила санкції проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.