Число нових захворювань на ковід перевищило кількість одужань утроє.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4489 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас зафіксовано 1557 одужань.
Про це йдеться в даних, поширених у неділю Міністерством охорони здоров'я.
Динаміка захворювань на ковід (середнє семиденне)
Найбільшу кількість захворювань зареєстрували в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365) та Чернівецькій (320) областях.
Учора госпіталізували 2445 людей.
Динаміка поширення ковіду (тиждень до тижня)
Упродовж доби зареєстрували 58 летальних випадків. Загалом за час пандемії померло 25 103 людини.
21.02.2021