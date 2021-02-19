РНБО запровадила санкції проти Медведчука та його дружини.

 

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти лідера проросійської партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

 

Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Hromadske.

 

 

"Санкції вводяться на все майно, яке є в підпорядкуванні у пана Медведчука", – сказав він.

 

Секретар РНБО уточнив, що санкції запроваджені на три роки через фінансування тероризму.

 

Відповідаючи на питання журналістки про те, чи влада не захоче закрити телеканал "1+1", адже часткою "плюсів" володіє Оксана Марченко, Данілов сказав, що канал продовжить працювати, просто частка дружини Медведчука буде під арештом – її не можна продати, не можна нею користуватися, закладати.

 

Крім самих санкцій, РНБО, схоже, перекриває повітря одному з головних бізнесів Медведчука в Україні, який формально на нього не записаний.

 

Так, Рада нацбезпеки доручила Кабміну вжити заходів для повернення у держвласність нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" загальною довжиною 1433 кілометри, точніше, тої його частини, яка перебуває на території України.

 

Цим трубопроводом володіє ТОВ "Прикарпатзахідтранс", але влада вважає, що компанія отримала його незаконно Данілов заявив, що приватизації цього трубопроводу не було.

 

"На наш погляд, у незрозумілий поки спосіб цей об’єкт державної власності без приватизації, без Фонду держмайна опинився у власників, які зареєстровані в іноземній країні. Дано доручення розібратися, чому так сталося, хто цю оборудку проводив, і чому так сталося, що афілійовані з Україною громадяни певний час користувалися цим продуктопроводом", – сказав секретар Радбезу, пообіцявши, що найближчим часом всі дізнаються, хто користувався цим об'єктом.

 

Через згаданий Даніловим трубопровід постачають дизельне паливо з Росії. "Прикарпатзахідтранс" пов'язують саме з Медведчуком – доступ до дешевого ресурсу з РФ та колишня мережа заправок "Роснєфті" дозволили куму Путіна серйозно наростити свої бізнес-можливості в Україні.

 

Крім Медведчука, РНБО запровадила санкції ще проти низки громадян РФ, а також проти цивільної дружини соратника Медведчука Тараса Козака – Наталії Лавренюк. Сам Козак ще раніше потрапив під санкції РНБО разом із трьома своїми телеканалами.

 

Зокрема, санкції застовували до компаній, які обслуговують п’ять літаків, на яких Медведчук здійснював перельоти за маршрутом Київ – Москва, всупереч законодавству.

 

19.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Квантова механіка, свобода волі та гра "Життя"
Джон Горґан
Деякі думки з приводу смерті математика Джона Конвея.
20.02.21 | | Наука
Перше відео часового кристала
Науковці вперше зафільмували «тікання» часового кристала в просторі й часі.
19.02.21 | | Наука
Соціологічний бульдозер Трампа
Максим МУЛЯР
Імпічмент Дональда Трампа прогнозовано провалився. Яка подальша доля може чекати на експрезидента і Республіканську партію?
19.02.21 | | У світі
Паперова магія симетрії
Дарія Альошкіна-Старух
Магія традиційної витинанки — моє джерело натхнення, тому навіть працюючи із сучасними образами, поєдную їх із давніми знаками. Одні з улюблених — символи води, землі, сонця. Образ дерева життя постійно зі мною — створила сотні його варіантів.
18.02.21 | | Штука
Заблудлі душі літературної пустелі
Юрій Винничук
Літератури у нас нема. Є пустеля. І невеликий караван верблюдів зі сліпими проводирями. А десь вдалині мріє сріберна оаза...
17.02.21 | | Дискурси
Лев Ґец та його «Лемківщина»: 1939–1944
Ірина Гах
125 років від дня народження Лева Ґеца і 90 років від часу заснування у Сяноку Музею лемківської культури, що ним опікувався художник. Ці два ювілеї відзначаємо цьогоріч
17.02.21 | | Минуле
Як Йолка стала символом Майдану
Володимир СЕМКІВ
Дискусія про дату початку Революції гідності така ж стара, як і дебати про те, чи Майдан мусив бути з політиками чи без них
17.02.21 | | Україна
Кілька моїх хвилин
Андрій ЛЮБКА
Справжнє щастя коротке й інтенсивне, ми відчуваємо його всього кілька хвилин, а вже потім гріємося у його відсвітах і засинаємо під його відлуння
16.02.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.