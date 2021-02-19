РНБО запровадила санкції проти Медведчука та його дружини.

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти лідера проросійської партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Hromadske.

"Санкції вводяться на все майно, яке є в підпорядкуванні у пана Медведчука", – сказав він.

Секретар РНБО уточнив, що санкції запроваджені на три роки через фінансування тероризму.

Відповідаючи на питання журналістки про те, чи влада не захоче закрити телеканал "1+1", адже часткою "плюсів" володіє Оксана Марченко, Данілов сказав, що канал продовжить працювати, просто частка дружини Медведчука буде під арештом – її не можна продати, не можна нею користуватися, закладати.

Крім самих санкцій, РНБО, схоже, перекриває повітря одному з головних бізнесів Медведчука в Україні, який формально на нього не записаний.

Так, Рада нацбезпеки доручила Кабміну вжити заходів для повернення у держвласність нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" загальною довжиною 1433 кілометри, точніше, тої його частини, яка перебуває на території України.

Цим трубопроводом володіє ТОВ "Прикарпатзахідтранс", але влада вважає, що компанія отримала його незаконно Данілов заявив, що приватизації цього трубопроводу не було.

"На наш погляд, у незрозумілий поки спосіб цей об’єкт державної власності без приватизації, без Фонду держмайна опинився у власників, які зареєстровані в іноземній країні. Дано доручення розібратися, чому так сталося, хто цю оборудку проводив, і чому так сталося, що афілійовані з Україною громадяни певний час користувалися цим продуктопроводом", – сказав секретар Радбезу, пообіцявши, що найближчим часом всі дізнаються, хто користувався цим об'єктом.

Через згаданий Даніловим трубопровід постачають дизельне паливо з Росії. "Прикарпатзахідтранс" пов'язують саме з Медведчуком – доступ до дешевого ресурсу з РФ та колишня мережа заправок "Роснєфті" дозволили куму Путіна серйозно наростити свої бізнес-можливості в Україні.

Крім Медведчука, РНБО запровадила санкції ще проти низки громадян РФ, а також проти цивільної дружини соратника Медведчука Тараса Козака – Наталії Лавренюк. Сам Козак ще раніше потрапив під санкції РНБО разом із трьома своїми телеканалами.

Зокрема, санкції застовували до компаній, які обслуговують п’ять літаків, на яких Медведчук здійснював перельоти за маршрутом Київ – Москва, всупереч законодавству.