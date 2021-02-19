Індія відправляє до України першу партію вакцини. Степанов їде пильнувати.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів з Києва у Пуне, що в Індії, для того, щоб проконтролювали відправку партії вакцин від коронавірусу.

Про це Степанов повідомив на своїй сторінці у Facebook. Міністр анонсував, що дорога займе 17 годин і йому доведеться робити пересадки в Дубаї та Делі.

"Готуємось до перемовин з найбільшим виробником вакцин у світі – Serum Institute of India. На жаль, пандемія буде світовою проблемою кількох наступних років. Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз. Тому основна задача – до вже законтрактованих 12 мільйонів доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об’ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником. Відправку першої партії проконтролюю на місці", – прокоментував Степанов.

Раніше Максим Степанов казав, що 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca до кінця тижня будуть уже в Україні.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні мала початись 15 лютого. Проте 14 лютого виявилось, що поставки "трішечки затримуються".