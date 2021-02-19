Індія відправляє до України першу партію вакцини. Степанов їде пильнувати.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів з Києва у Пуне, що в Індії, для того, щоб проконтролювали відправку партії вакцин від коронавірусу.

 

Про це Степанов повідомив на своїй сторінці у Facebook. Міністр анонсував, що дорога займе 17 годин і йому доведеться робити пересадки в Дубаї та Делі.

 

 

"Готуємось до перемовин з найбільшим виробником вакцин у світі – Serum Institute of India. На жаль, пандемія буде світовою проблемою кількох наступних років. Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз. Тому основна задача – до вже законтрактованих 12 мільйонів доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об’ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником. Відправку першої партії проконтролюю на місці", – прокоментував Степанов.

 

Раніше Максим Степанов казав, що 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca до кінця тижня будуть уже в Україні.

 

Вакцинація проти коронавірусу в Україні мала початись 15 лютого. Проте 14 лютого виявилось, що поставки "трішечки затримуються".

 

19.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Перше відео часового кристала
Науковці вперше зафільмували «тікання» часового кристала в просторі й часі.
19.02.21 | | Наука
Соціологічний бульдозер Трампа
Максим МУЛЯР
Імпічмент Дональда Трампа прогнозовано провалився. Яка подальша доля може чекати на експрезидента і Республіканську партію?
19.02.21 | | У світі
Паперова магія симетрії
Дарія Альошкіна-Старух
Магія традиційної витинанки — моє джерело натхнення, тому навіть працюючи із сучасними образами, поєдную їх із давніми знаками. Одні з улюблених — символи води, землі, сонця. Образ дерева життя постійно зі мною — створила сотні його варіантів.
18.02.21 | | Штука
Заблудлі душі літературної пустелі
Юрій Винничук
Літератури у нас нема. Є пустеля. І невеликий караван верблюдів зі сліпими проводирями. А десь вдалині мріє сріберна оаза...
17.02.21 | | Дискурси
Лев Ґец та його «Лемківщина»: 1939–1944
Ірина Гах
125 років від дня народження Лева Ґеца і 90 років від часу заснування у Сяноку Музею лемківської культури, що ним опікувався художник. Ці два ювілеї відзначаємо цьогоріч
17.02.21 | | Минуле
Як Йолка стала символом Майдану
Володимир СЕМКІВ
Дискусія про дату початку Революції гідності така ж стара, як і дебати про те, чи Майдан мусив бути з політиками чи без них
17.02.21 | | Україна
Кілька моїх хвилин
Андрій ЛЮБКА
Справжнє щастя коротке й інтенсивне, ми відчуваємо його всього кілька хвилин, а вже потім гріємося у його відсвітах і засинаємо під його відлуння
16.02.21 | | Дискурси
Біопластик з ціанобактерій
Модифіковані синьо-зелені водорості можуть утворювати біополіестер.
16.02.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.