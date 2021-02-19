Світова федерація українського жіноцтва заснувала іменну стипендію відомої прикарпатки.

 

Світова федерація українських жіночих організацій заснувала стипендію імені Анни Кісіль, яка була головою організації у 2018-20 роках. Завдяки стипендії щороку п’ять молодих українок з діаспори матимуть зможуть проходити курс українознавства, повідомили у пресслужбі організації.

 

Фото https://miok.lviv.ua

 

Анна Кісіль була головою Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) та віцепрезиденткою Світового конгресу українців. Живучи у Канаді, особливу увагу вона приділяла збереженню української ідентичності молоді за кордоном, зокрема дбала про вивчення української мови та популяризацію її в молодіжних середовищах. Меценатка фінансово підтримувала діяльність дитячих центрів в Україні, бібліотек, видавництв.

 

Зокрема вона профінансувала видання першого підручника з української мови як іноземної «КРОК-2», створеного за міжнародними стандартами у Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», та сприяла розвитку освітнього порталу «Крок до України» МІОК.

 

Фото www.facebook.com/СФУЖО

 

Щорічна Стипендія СФУЖО покриває кошт курсу українознавства для п’яти молодих українок із діаспори на Міжнародних школах україністики МІОКу «Крок до України». Мовні школи МІОК проводить з 2010 року. З 2020 року школа «Крок до України» проводиться як стаціонарно у Львові, так і в режимі онлайн. Ювілейна ХV школа відбудеться влітку 19 липня – 1 серпня 2021 року. Інформацію щодо подання заявок та умови відбору на отримання стипендії, СФУЖО поширить у березні. Студенти прослухають двотижневий інтенсивний курс з української мови як іноземної, у програмі якого щоденні заняття з української мови, розмовна практика та дискусійні клуби за участю відомих особистостей. Після завершення навчння учасники отримають сертифікати.

 

На школах україністики «Крок до України» уже навчалися закордонні українці з 25 країн: Франції, Польщі, Білорусі, Аргентини, Казахстану, Німеччини, Словаччини, Румунії, Сербії, Киргизстану, Росії, Болгарії, США, Хорватії, Чехії, Грузії, Молдови, Туреччини, Канади, Великої Британії, Алжиру, Іспанії, Бразилії, Словенії та Китаю.

 

Фото http://tvoemisto.tv

 

До слова, Анна Кісіль народилася у Яремче, освіту здобула у Львівському будівельному технікумі і Львівському політехнічному інституті, де отримала спеціальність інженера-викладача будівельних дисциплін. У 1990-му році емігрувала в Канаду, де їй вдалося розбудувати успішний бізнес. З 2018-го по 2020-й очолювала Світову федерацію українських жіночих організацій. У жовтні 2020 року посол України в Канаді Андрій Шевченко вручив Анні Кісіль нагороду президента України, Хрест Івана Мазепи. Померла жінка у оистопаді 2020-у року після року боротьби із тяжкою хворобою.

19.02.2021

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