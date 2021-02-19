Зеленський ветував закон про конкурси на державну службу.

 

Президент України ветував закон про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.

 

Як повідомили в Офісі Президента, однією з причин вето стала незгода Володимира Зеленського зі статусом виконувачів обов'язків міністрів.  

 

Міністр освіти Шкарлет починав як в.о.

 

Так, Прездент пропонує Верховній Раді вилучити зі закону "норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною".

 

"Володимир Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду України", – роз'яснили в ОП.

 

При цім на Банковій запевнили, що "Президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби". Водночас Зеленський зазначив: "Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра,.. ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства".

 

Президент повернув парламенту закон із власними пропозиціями і "розраховує на повну підтримку з боку народних депутатів".

 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого виступу у Верховній Раді у п’ятницю заявив, що така ситуація пов'язана, зокрема, з тривалою відсутністю міністра в Міністерстві енергетики та неможливістю призначити Юрія Вітренка.

 

"Ветування його відбулося через те, що некоректно були виписані повноваження виконувачів обов'язків міністрів на час відсутності міністрів на посаді. Тобто фактично даний законопроєкт не розблоковує роботу Міністерства енергетики і залишає без можливостей виплати заробітної плати всю енергетичну галузь, це близько 50 тисяч людей. Які на сьогодні не мають підписаних річних бюджетних програм", – цитує "Українська правда".

 

19.02.2021

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