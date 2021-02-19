Ліга Європи: "Динамо" ремісувало, "Шахтар" переміг.

Донецький "Шахтар" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи переміг ізраїльський "Маккабі" із Тель-Авіва з рахунком 2:0.

"Шахтар" мав перевагу весь матч у Тель-Авіві. На 31-й хвилині забив Алан Патрік. У другому таймі "Маккабі" мав кілька нагод зрівняти рахунок, та вже в доданий арбітром час "Шахтар" подвоїв рахунок – гол Тете.

Київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" ремісувало з бельгійським "Брюгге" – 1:1.

У морозному Києві гра пішла в'язко. На 62-й хвилині "Динамо" пішло вперед завдяки голові Буяльського. Та вже за п'ять хвилин бельгійці зрівняли рахунок – Бренден Мехеле.

Матчі-відповіді будуть за тиждень.