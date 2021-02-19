Ліга Європи: "Динамо" ремісувало, "Шахтар" переміг.

 

Донецький "Шахтар" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи переміг ізраїльський "Маккабі" із Тель-Авіва з рахунком 2:0.

 

"Шахтар" мав перевагу весь матч у Тель-Авіві. На 31-й хвилині забив Алан Патрік. У другому таймі "Маккабі" мав кілька нагод зрівняти рахунок, та вже в доданий арбітром час "Шахтар" подвоїв рахунок – гол Тете.

 

Київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" ремісувало з бельгійським "Брюгге" – 1:1.

 

 

У морозному Києві гра пішла в'язко. На 62-й хвилині "Динамо" пішло вперед завдяки голові Буяльського. Та вже за п'ять хвилин бельгійці зрівняли рахунок – Бренден Мехеле.

 

Матчі-відповіді будуть за тиждень.

 

19.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Паперова магія симетрії
Дарія Альошкіна-Старух
Магія традиційної витинанки — моє джерело натхнення, тому навіть працюючи із сучасними образами, поєдную їх із давніми знаками. Одні з улюблених — символи води, землі, сонця. Образ дерева життя постійно зі мною — створила сотні його варіантів.
18.02.21 | | Штука
Лев Ґец та його «Лемківщина»: 1939–1944
Ірина Гах
125 років від дня народження Лева Ґеца і 90 років від часу заснування у Сяноку Музею лемківської культури, що ним опікувався художник. Ці два ювілеї відзначаємо цьогоріч
17.02.21 | | Минуле
Як Йолка стала символом Майдану
Володимир СЕМКІВ
Дискусія про дату початку Революції гідності така ж стара, як і дебати про те, чи Майдан мусив бути з політиками чи без них
17.02.21 | | Україна
Кілька моїх хвилин
Андрій ЛЮБКА
Справжнє щастя коротке й інтенсивне, ми відчуваємо його всього кілька хвилин, а вже потім гріємося у його відсвітах і засинаємо під його відлуння
16.02.21 | | Дискурси
Біопластик з ціанобактерій
Модифіковані синьо-зелені водорості можуть утворювати біополіестер.
16.02.21 | | Наука
Повернення до вічності
Мирослав Трофимук
Chick Coria. Це була насправді моя музика. Або – музика саме для мене. Пам'яті Маестро.
16.02.21 | | Минуле
Збагнути живе цвітіння Білокур
Оксана Левицька
Білокур — національний талант, який може бути українським брендом, варто лише докласти зусиль для якісного й конкурентного культурного продукту. Що саме сформувало самобутню художницю, про яку варто дізнаватися самим й розповідати світові?
16.02.21 | | Штука
Український гуманітарний индик
Андрій Бондар
Яку ж альтернативу "українському гуманітарному ґетто" вигадують нам ті, що конструюють сенси вже сьогодні? Питання риторичне
15.02.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.