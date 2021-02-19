Динаміка поширення ковіду повернулася на рівень листопада.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6531 новий випадок коронавірусної хвороби. Якщо порівнювати динаміку нововиявлених захворювань тиждень до тижня, то теперішні теми епідемії повернулися на рівень листопада.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, найбільшу кількість нових випадків ковіду за добу виявили в Івано-Франківській (753) та Вінницькій (581) областях, у Києві (544), а також на Чернівеччині (458) та Львівщині (422).

 

Водночас, за добу одужало 5857 осіб людей. Отже, другу добу поспіль число нових випадків хвороби перевищує кількість одужань – вперше за два місяці!

 

Динаміка поширення: порівняння тиждень до тижня (у разах) 

 

За добу зареєстрували 120 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 24 972.

 

19.02.2021

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