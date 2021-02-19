Динаміка поширення ковіду повернулася на рівень листопада.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6531 новий випадок коронавірусної хвороби. Якщо порівнювати динаміку нововиявлених захворювань тиждень до тижня, то теперішні теми епідемії повернулися на рівень листопада.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, найбільшу кількість нових випадків ковіду за добу виявили в Івано-Франківській (753) та Вінницькій (581) областях, у Києві (544), а також на Чернівеччині (458) та Львівщині (422).

Водночас, за добу одужало 5857 осіб людей. Отже, другу добу поспіль число нових випадків хвороби перевищує кількість одужань – вперше за два місяці!

Динаміка поширення: порівняння тиждень до тижня (у разах)

За добу зареєстрували 120 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 24 972.