Perseverance здійснив посадку на поверхні Марсу.

Він займеться пошуками слідів життя на Червоній планеті.

Роботизований марсохід Perseverance американської аерокосмічної аґенції NASA в четвер ввечері, 18 лютого, здійснив успішну посадку на Марсі. Про це повідомляється у пресрелізі, опублікованому на сайті аґенції. Процес посадка тривав сім хвилин.

Марсохід сів на дні, величезного кам'янистого басейну кратера Джезеро, на краю дельти марсіанської річки, висохлої, як припускають науковці, мільярди років тому. Там він займеться пошуком можливих слідів життя на Марсі.

Perseverance є найпередовішою астробіологічною лабораторію, яка коли-небудь запускалася в космос. Він став дев'ятим космічним апаратом, що опустився на поверхню Червоної планети.

Марсохід за розмірами близький до позашляховика, він важить одну тонну і оснащений роботизованим механічним маніпулятором завдовжки два метри. Також на ньому інстальовані 19 камер, два мікрофони і цілий набір інструментів, необхідних для реалізації поставлених цілей. Вперше в історії разом з ним відправили спеціально розроблений марсіанський гелікоптер, котрий зможе знимкувати марсіанську поверхню з висоти.

Основна мета проекту Perseverance вартістю 2,7 мільярда доларів – пошук слідів стародавніх мікробів й інших ознак біологічного життя, яке, можливо, існувала на Марсі близько трьох мільярдів років тому.

Президент США Джо Байден привітав успішну посадку марсохода Perseverance, назвавши її свідченням наукового поступу і «американської винахідливості». «Вітаю NASA і всіх тих, чия наполеглива робота уможливила історичну посадку Perseverance. Сьогоднішній день ще раз довів, що немає нічого неможливого завдяки силі науки і американській винахідливості», – написав президент у своєму Twitter.