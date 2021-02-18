У минулому грудні в Україні померло в півтора раза більше людей, ніж у грудні попереднього року.

 

У грудні 2020-го в Україні померло 67 663 осіб, що на 20,3 тисячі або на 43% більше, ніж у тому ж місяці попереднього року. За оперативними офіційними даними МОЗ, від ковіду за листопад померло 5242 осіб, що становить приблизно третину (30,2%) надлишкової смертності. За даними минулого кварталу від Держслужби статистики, можна констатувати, що реальна кількість жертв епідемії в Україні втричі більша від фіксованої оперативною статистикою моніторингу поширення епідемії.

 

 

Надлишкова смертність у грудні збільшилася порівняно з листопадом на 25%: в листопаді померло на 16,4 тис. людей більше, ніж у листопаді попереднього року, з них від ковіду (офіційно зареєстрованого яко причина смерті) – 6184 осіб (за сумою щоденних повідомлень МОЗ їх було 5242), що становило 38% надлишкової смертності. В жовтні померло на 8,8 тис. людей більше, ніж у жовтні попереднього року, з них від ковіду – 3113 особи (35% надлишкової смертності); у вересні – на 6,5 тис. більше, ніж у вересні 2019 року, з них від ковіду – 1588. 

 

Пересічно за три попередні роки в грудні помирало 49,4 тис. осіб,  в листопаді – 48,6 тис., у жовтні – 50,8 тис., у вересні – 41,8 тис.

 

Нагадаємо, що у серпні цього року смертність в Україні була на рівні середньорічних показників, у липні та червні – дещо вища (відповідно на 4% і 7%), а до того в січні-травні – нижча середньорічних показників (зокрема, в травні – на 14%).

 

Таким чином, надлишкова смертність за 2020 рік склала 35,9 тис. осіб, тобто смертність минулого року в Україні збільшилась на 6,1% порівняно з позаминулим роком. За оперативними щоденними даними МОЗ від ковіду минулого року померло 18,6 тис. осіб.

 

Оприлюднена нині Державною службою статистики України інформація про демографічну ситуацію у січні-грудні 2020 року сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).

 

Чисельність наявного населення України, за оцінкою на 31 грудня, – 41,90 млн осіб, що на 314 тисяч (0,8%) менше цього показника на 31 грудня попереднього року.

18.02.2021

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