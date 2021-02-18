Вихідців із Звенигородщини запрошують долучитися до архіву краю.

Заповідник «Древній Звенигород» на Львівщині почав формувати цифровий архів про історію території нинішнього Звенигорода та довколишніх сіл, повідомила керівниця заповідника Наталія Войцещук.

Фото https://photo-lviv.in.ua

За її інформацією, йдеться про створення медіархіву з фотографій, відеоматеріалів та аудіозаписів, що пов’язані з історією Звенигорода. Окремою частиною архіву також будуть оцифровані документи, давні карти, видання.

Заповідник «Древній Звенигород» створили торік у селі Звенигород, що за 20 км від Львова. Інституція опікується пам’яткою археології – територією княжого міста XI – XIII століть.

«Ми не обмежуємося лише цим періодом. Нам цікава як давніша історія цієї території – ще до княжих часів, так і нова та новітня. У ХХ столітті Звенигород та довколишні села оминули масові переселення, які торкнулись багатьох інших населених пунктів. Для нас, науковців, це дуже цінно і дає шанс зібрати цікаві матеріали, які сьогодні, ймовірно, зберігаються у приватних архівах родин», – пояснила Наталія Войцещук.

У середньовіччі до міської урбаністичної структури літописного міста, окрім території нинішнього села Звенигород, також входили села Шоломинь, Відники, Гринів, Коцурів, Підгородище та інші.

Фото https://zvenyhorod.org

Адміністрація заповідника звертається до усіх, хто має у своїх архівах фотографії, відео чи аудіозаписи, а також документи з історії сіл Звенигородської долини чи книги, надати можливість їх відсканувати або скопіювати до архіву заповідника.

Передусім для архіву є цікавими матеріали до 2000 року. Однак адміністрація розглядатиме і документи та фото/відео/аудіоматеріали тощо, яким менше, аніж 20 років.

Долучитись до створення архіву можна написавши листа на e-mail zvenyhorod.archive@gmail.com або повідомлення на facebook-сторінку заповідника.

Фото www.facebook.com/drevnij.zvenyhorod

Зазначимо, навесні на території заповідника почнуть проводити екскурсії у середньовічне минуле у VR-окулярах.