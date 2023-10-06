У Львівському обласному архіві оцифрують документи 1919-1939 років.

Міжнародний альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту профінансує оцифрування 150 тисяч аркушів найбільш затребуваних користувачами документів архіву Львівщини. Про це повідомили у Державному архіві Львівської області.

Минулого року в Державному архіві Львівської області впровадили комплексну інформаційну систему, в основі якої єдина база даних архіву, а через спеціально створений онлайн-ресурс забезпечується доступ до довідкового апарату й оцифрованих документів. Працює повнотекстовий пошук, передбачено систему покажчиків. Ресурс під’єднано до міжархівного пошукового порталу, який забезпечує пошук і доступ до аналогічних ресурсів українських державних архівів.

"На першому етапі реалізації проєкту у співпраці з ПП "Архівні інформаційні системи" здійснили первісне наповнення ресурсу контентом – завантажили інформацію про всі фонди архіву, створили записи описів, а також завантажили близько 100 тисяч заголовків справ та понад пів мільйона сторінок оцифрованих документів", – зазначили в обласному архіві.

Завдяки співпраці Державного архіву Львівської області та фонду "Міжнародний альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту – ALIPH" реалізують уже другий проєкт цифровізації. У результаті реалізації проєкту планують створити та завантажити на ресурс архіву 150 тисяч аркушів найбільш затребуваних користувачами документів, а саме: Фонд № 2 "Магістрат королівського столичного міста Львова" за 1919–1939 роки.

"Це забезпечить розширення можливостей пошуку та доступу до архівних документів й оптимізацію роботи архіву, пов’язаної з обслуговуванням дослідників, виконанням соціально-правових запитів громадян, установ та організацій. Завдяки фінансуванню фондом «Міжнародний альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту – ALIPH», для подальшої роботи з оцифрованими масивами документів у архіві буде організовано 2 додаткові робочі місця, які будуть оснащені продуктивним обладнанням, що дозволить ефективно та якісно обробляти великі масиви цифрових зображень та довідкового апарату", – поінформували в архіві.

Там додали, що типове робоче місце має бути обладнаним планетарним сканером початкового рівня формату А3 для сканування описів справ, сучасним комп’ютером, який здатний швидко працювати з великими обсягами файлів, зовнішніми дисками для поточного зберігання масивів даних, а також джерелами безперебійного живлення.

"Загальна сума коштів, яку профінансує фонд "Міжнародний альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту – ALIPH", становить майже 27 тисяч доларів. Державний архів Львівської області висловлює щиру подяку всім причетним до успішної реалізації проєкту, а особливу вдячність фонду "Міжнародний альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту – ALIPH", – резюмували в установі.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Державний архів Львівської області (ДАЛО) – одне з найбільших в Україні та унікальне за складом документів сховище Національного архівного фонду України.

ДАЛО зберігає понад 2,6 мільйона томів справ 18–21 століть, що відображають насичену подіями історію Галичини та самого міста Львова періодів Австро-Угорської імперії, Другої Речі Посполитої Польської, нацистської окупації, радянської влади та незалежної України.

Документи об’єднано у понад 5100 фондів, науково-довідковий апарат ДАЛО утворюють майже 13 тисяч описів справ, а також систематичний, предметно-тематичний, іменний, географічний та інші каталоги. Щороку до ДАЛО надходить понад 15 тис. тематичних, майнових, соціально-правових та інших запитів від установ, організацій і громадян з України та далеко поза її межами, переважно пов’язаних з видачею архівних довідок та копій документів.

У читальних залах архіву працюють сотні українських, польських, німецьких та інших науковців, а також дослідників-аматорів, які шукають своє коріння, досліджуючи родоводи, історію місцевих громад тощо.