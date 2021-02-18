Поліція посилює заходи безпеки в Києві на роковини розстрілу Майдану.

 

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко закликав із розумінням поставитися до посилених заходів безпеки та можливого поверхневого огляду учасників акцій, приурочених до роковин трагічних подій на Майдані Незалежності. З його слів, це робиться з метою уникнення будь-яких провокацій та інцидентів.

 

Про це Крищенко сказав у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

 

"18, 19, 20 лютого відбуватимуться акції, приурочені до роковин трагічних подій Революції гідності. Уже надійшло декілька заявок на проведення масових акцій у другій половині дня. Поліція посилюватиме заходи безпеки у центральній частині міста, будуть задіяні, зокрема у метрополітені, додаткові патрулі, вибухотехніки для проведення перевірок та оперативного реагування на дзвінки про підозрілі предмети", – розповів Крищенко.

 

З його слів, у заявках зазначена участь у мітингах та ході до двох тисяч осіб, але, найімовірніше, ввечері до центру столиці прибудуть інші кияни, тому поліція очікує в центрі Києва у ці дні декілька тисяч осіб.

 

"Ми просимо з розумінням поставитися до посилення заходів безпеки, поверхневого огляду, адже можуть бути різні провокації ззовні. Але жодних обмежень доступу або пересування центральною частиною міста не буде", – зазначив начальник поліцейського управління.

 

З його слів, правоохоронні органи залучать достатньо сил для забезпечення правопорядку та недопущення провокацій.

 

18.02.2021

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