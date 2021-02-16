ВР має визнати Революцію гідності ключовою подією державотворення.

 

Верховній Раді рекомендують ухвалити заяву у зв’язку з сьомою річницею подій Революції Гідності.

 

Пропозиція надійшла від комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, передає пресслужба ВР.

 

Самооборона Майдану охороняє будівлю ВР після втечі Януковича

 

Проєкт постанови включає позицію Верховної Ради щодо визначення Революції гідності одним з ключових моментів українського державотворення; недопустимості затягування розслідування «справ Майдану»; важливості пам’яті про Небесну сотню; неприпустимості узурпації влади; політичної оцінки режиму експрезидента Віктора Януковича; засудження протиправних дій окремих співробітників «Беркуту», міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів, інших осіб під час Революції гідності; важливості мирних зібрань та неприпустимості сваволі.

 

Представляючи проєкт постанови, народний депутат Олександра Устінова зазначила, що Європейський Суд уже дав оцінку цим подіям, тому важливо ухвалити постанову.

 

Автором законопроєкту вказана група народних депутатів із фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Батьківщина", а навіть "Слуга народу".

 

"Сподіваюся, цього року у парламенту вистачить відваги ухвалити цей важливий документ. Адже його актуальність після, з одного боку, правильних рішеннь Європейського суду з прав людини, – з іншого, скандального рішення Окружного адмінсуду Києва, – тільки зросла", – прокоментував народний депутат від "ЄС" Володимир В'ятрович.

 

"[Постанова] дозволить зняти маніпуляціі навколо правового визначення, чим була Революція гідності для України. Тепер слово за спікером, який має дати зелене світло цьому документу на розгляд в сесійній залі", – заявила співавторка проєкту Олександра Устінова.

 

16.02.2021

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