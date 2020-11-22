Зеленський: Для політиків революція – шлях до бажаних крісел.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив на річницю початку Революції Гідності про те, що політики здійснюють протести задля крісел. Натомість основним здобутком майданів є новий український громадянин.  

 

Про це йдеться у зверненні, поширеному на інтернет-сторінці Президента.

 

 

"Сьогодні ми маємо не тільки пам’ятати про ключові моменти нашої історії, але й винести та засвоїти важливі уроки. Для людей революція – це шлях до бажаних змін. Для політиків – шлях до бажаних крісел", – сказав керівник держави.

 

Президент вважає, що Україні вже не варто слухати "старих політиків" – а натомість слід "продовжувати нелегку побудову дійсно нової України, вільної та гідної".

 

"Де на першому місці завжди буде закон, а не прізвища чи минулі заслуги. Де через роки після знакової історичної події буде музей, а не тимчасова конструкція. Де всі позитивні зміни, написані на плакатах, що в мороз і холод тримали мітингарі, стануть реальністю. Де гідність, свобода, рівність, порядність та чесність будуть не тимчасовими конструкціями, а непорушними цінностями", – перелічив Зеленський.

 

Нагадаємо, за кілька днів перед річницею Революції Гідності працівники поліції та СБУ здійснили обшуки в Музеї майдану, підозрюючи адміністрацію в розтраті коштів на незбудованому меморіалі. У відповідь музей поінформував: меморіальний комплекс не збудовано через те, що ділянку "заморозила" прокуратура для проведення слідчих дій.

 

На думку Президента, і Революція на граніті, і Помаранчева революція, і Революція Гідності доводять: "У визначальні часи історії головне та вирішальне слово завжди буде не за політиками, а за українським народом".

 

Зеленський додав, що питання про виправдання надій та здійснення реформ є дискутивним. "Але є найбільший здобуток, який неможливо заперечити. Це – нова свідомість. І громадян, і влади", – додав керівник держави.

 

Президент додав, що фраза "Від мене нічого не залежить" – міф.

 

"Разом ми можемо все. А кожна влада в Україні матиме щонайменше три символи, три нагадування про те, що ніколи не можна йти проти волі свого народу. Бо ми не будемо мовчати, нас неможливо залякати або зламати. Українці готові боротися за правду і справедливість – навіть ціною власного життя. Ми готові захищати свободу вибору, свободу слова та думки, рівність, повагу, верховенство права та демократії. А найголовніше – захищати рідну Україну, її суверенітет і територіальну цілісність", – резюмував Зеленський.

 

Увечері в суботу Офіс Президента ініціював онлайн-зустріч Володимира Зеленського із учасниками трьох майданів 1990, 2004, 2013-2014 років.

 

Зеленський сказав, що першопричиною кожної наступної революції стало те, що люди були розчаровані попередніми циклами.

 

"Якби більша частина з того, що декларували у 2004 році, була виконана – не сталась би революція у 2013-му. Зрозуміло також, що у 2019-му наше суспільство ще раз підкреслило, що воно дуже незадоволене якістю тодішньої держави, і тому зробило свій вибір усупереч надіям старих еліт. Я вважаю, що то була деякою мірою електоральна революція", – сказав Зеленський.

 

Зі слів Президента, є низка дилем, котрі потребують непростої відповіді. "Йдеться, зокрема, про те, як згуртувати суспільство не «проти», а «за». Чи здатні ми прийняти думку більшості, якщо вона суперечить власним поглядам? Де грань між свободою та анархією? Як захистити громадян від пропаганди, не порушуючи при цьому свободу слова? Як забезпечити верховенство права, коли для частини суспільства вину або невинуватість людини визначає не суд, а соціальні мережі?" – перелічили президентські питання в ОП.

 

 

Перелік учасників: Олесь Доній, політик, громадський і культурний діяч; Мирон Гордійчук, учасник Євромайдану; Євген Дикий, науковець, публіцист, учасник Майдану та війни на сході України; Віталій Кузьменко, учасник Євромайдану, який найбільше постраждав під час розгону студентів 30 листопада 2013 року, ветеран АТО; Євген Нищук, народний артист України, "голос Майдану" двох революцій; Микола Жулинський, літературознавець, політик, директор Інституту літератури ім. Шевченка НАНУ; Євген Бистрицький, вчений-філософ; Володимир Філенко, політик, колишній народний депутат; Олена Фроляк, українська журналістка, телеведуча; Ігор Козловський, учений, релігієзнавець, письменник, громадський діяч, колишній політв’язень; Наталя Бойків, дружина загиблого Героя Небесної сотні; Олеся Жуковська, активна учасниця Революції Гідності, волонтер-медик; Микола Кузнєцов, активний учасник Революції Гідності, науковець, член-кореспондент НАН України; Ігор Кузнєцов, активний учасник Революції Гідності, старший викладач "Київської політехніки".

 

У зустрічі також взяли участь: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України; Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України; Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам’яті; Ігор Пошивайло, директор Музею Революції Гідності.

 

22.11.2020

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