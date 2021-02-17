Парламент проголосив Революцію гідності уособленням національної ідеї свободи.

Верховна Рада на своєму засіданні у середу прийняла заяву з приводу Революції гідності, проголосивши її одним із клюбчових елементів державотворення, виразником національної ідеї свободи. Парламент також вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні, означивши їх як борців за волю України та її європейське майбутнє.
На засіданні у середу текст заяви підтримали 295 народних депутатів.
Заяву підтримали: фракція "Слуги народу" – 200 нардепів (із 245), "Європейської солідарності" – 24 (із 27), "Батьківщини" – 20 (із 24), "Довіра" – 16 (із 20), "Голосу" – 15 (із 20), "За майбутнє" – 12 (із 23), а також 8 позафракційних. "ОПЗЖ" не дала жодного голосу. У складі позафракційних голоси "за" подали Голова ВР Дмитро Разумков, перший заступник голови Руслан Стефанчук, а також віцеспікерка Олена Кондратюк.
Проєкт постанови пролежав у Верховній Раді понад рік. Його зареєстрували ще в січні 2020 року, і в заголовку він містить пошанування шостої річниці початку Євромайдану. Натомість за декілька днів уже буде сьома річниця завершення Революції гідності.
Український парламент декларує, що "Революція гідності – один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи".
Верховна Рада наголошує, що "розслідування злочинів, скоєних під час Революції гідності, має бути завершене і проведене ефективно". "Винуватці мають постати перед судом та в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні недопустиме, бо непокаране зло зростає", – підкреслюють народні депутати.
Парламент сприймає Небесну сотню як героїв, які полягли, "захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України". "Пам’ять про їхній героїчний чин є частиною історії національного державотворення", – наголошує сесійна зала.
Окрім того, депутати зазначають, що "трагічні події Революції гідності, анексія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також триваюча збройна агресія Російської Федерації та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією і діяв всупереч національним інтересам України".
Під час голосування 18 народних депутатів натиснули кнопки "проти", а 10 – "утримався". "Проти" проголосували: "ОПЗЖ" – 17 нардепів, "Слуга народу" – 1. "Утримались": "ОПЗЖ" – 2, "Слуга народу" – 2, "Довіра" – 1, позафракційні – 5.
Народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев заявив, що не натискав кнопку під час голосування, бо вважає Революцію гідності не геройством, а трагедією.
“Я би не героїзував цю подію. Мені здається, що це насамперед трагедія, яка забрала життя людей. Трагедія, яка повинна бути оцінена нашими нащадками вже після того, як зникне емоційна заангажованість”, – сказав Гетманцев.
#дослівно
Заява Верховної Ради України у зв'язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності
Вкотре підтверджуючи відданість України ідеалам та принципам демократичної побудови держави, а так само рішучий і остаточний вибір України щодо європейського майбутнього, зафіксований в Конституції України,
підкреслюючи, що узурпація влади у 2010–2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини,
нагадуючи про Постанову Верховної Ради України «Про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей», Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» і закони України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»,
беручи до уваги Заяву Верховної Ради України до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року,
усвідомлюючи потребу в наданні політичної оцінки подіям Революції Гідності та її наслідкам, зокрема у зв’язку з частково неможливим притягненням винуватих осіб до відповідальності,
Верховна Рада України заявляє:
1. Революція Гідності — один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи.
2. Розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності має бути завершене і проведене ефективно. Винуватці мають постати перед судом та в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні недопустиме, бо непокаране зло зростає.
3. Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір — бути частиною Європи. Герої Небесної Сотні — українці та іноземці, віддали життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Пам’ять про їхній героїчний чин є частиною історії національного державотворення.
4. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані Конституцією України найвищою соціальною цінністю. Акти приниження людської гідності, які відбувалися гість років тому в самому серці України — на Майдані Незалежності у Києві, а так само в інших місцях столиці та різних міст, селищ та сіл по всій державі, не мають повторитися.
5. Узурпація влади однією з її гілок, партією чи окремим посадовцем є абсолютно недопустимим явищем, що спричиняє довготривалі тяжкі наслідки.
6. Трагічні події Революції Гідності, анексія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також триваюча збройна агресія Російської Федерації та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією і діяв всупереч національним інтересам України.
7. Протиправна діяльність окремих працівників підрозділів міліції особливого призначення «Беркут», міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб під час Революції Гідності засуджується як така, що завдала непоправної шкоди державі та суспільству.
8. Мирні зібрання є надзвичайно дієвим інструментом громадського контролю за інститутами публічної влади, а безпека учасників мирних зібрань усіх видів і форм, зокрема одночасних, контрзібрань та спонтанних зібрань, як і їхнє право висловлювати свою думку, мають бути захищені державою.
9. Держава або окремі посадові особи не можуть свавільно обмежувати свободу зібрань. Випадки, коли свободу зібрань може бути обмежено, передбачені Конституцією України і не можуть тлумачитись розширювально.
10. Європейські цінності, за які віддали свої життя Герої Небесної Сотні, — гідність, демократія, рівність та верховенство права, необхідні для нормального функціонування суспільства. Верховна Рада України послідовно стоїть і стоятиме на позиціях утвердження цих цінностей в усіх сферах суспільного життя.
17.02.2021