Парламент проголосив Революцію гідності уособленням національної ідеї свободи.

Верховна Рада на своєму засіданні у середу прийняла заяву з приводу Революції гідності, проголосивши її одним із клюбчових елементів державотворення, виразником національної ідеї свободи. Парламент також вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні, означивши їх як борців за волю України та її європейське майбутнє.

На засіданні у середу текст заяви підтримали 295 народних депутатів.

Заяву підтримали: фракція "Слуги народу" – 200 нардепів (із 245), "Європейської солідарності" – 24 (із 27), "Батьківщини" – 20 (із 24), "Довіра" – 16 (із 20), "Голосу" – 15 (із 20), "За майбутнє" – 12 (із 23), а також 8 позафракційних. "ОПЗЖ" не дала жодного голосу. У складі позафракційних голоси "за" подали Голова ВР Дмитро Разумков, перший заступник голови Руслан Стефанчук, а також віцеспікерка Олена Кондратюк.

Проєкт постанови пролежав у Верховній Раді понад рік. Його зареєстрували ще в січні 2020 року, і в заголовку він містить пошанування шостої річниці початку Євромайдану. Натомість за декілька днів уже буде сьома річниця завершення Революції гідності.

Український парламент декларує, що "Революція гідності – один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи".

Верховна Рада наголошує, що "розслідування злочинів, скоєних під час Революції гідності, має бути завершене і проведене ефективно". "Винуватці мають постати перед судом та в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні недопустиме, бо непокаране зло зростає", – підкреслюють народні депутати.

Парламент сприймає Небесну сотню як героїв, які полягли, "захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України". "Пам’ять про їхній героїчний чин є частиною історії національного державотворення", – наголошує сесійна зала.

Окрім того, депутати зазначають, що "трагічні події Революції гідності, анексія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також триваюча збройна агресія Російської Федерації та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією і діяв всупереч національним інтересам України".

Під час голосування 18 народних депутатів натиснули кнопки "проти", а 10 – "утримався". "Проти" проголосували: "ОПЗЖ" – 17 нардепів, "Слуга народу" – 1. "Утримались": "ОПЗЖ" – 2, "Слуга народу" – 2, "Довіра" – 1, позафракційні – 5.

Народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев заявив, що не натискав кнопку під час голосування, бо вважає Революцію гідності не геройством, а трагедією.

“Я би не героїзував цю подію. Мені здається, що це насамперед трагедія, яка забрала життя людей. Трагедія, яка повинна бути оцінена нашими нащадками вже після того, як зникне емоційна заангажованість”, – сказав Гетманцев.