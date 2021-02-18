В Україні понад 6000 випадків ковіду вперше за місяць. На Франківщині – 800.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6237 нових випадків коронавірусної хвороби – це найбільший показник за місяць. Востаннє понад шість тисяч захворювань фіксували ще за підсумами 14 січня.

Дані державної статистики за попередню добу оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Найбільшим осередком поширення епідемії залишається Івано-Франківська область – упродовж минулої доби там зареєстрували 799 випадків ковіду. В області тепер понад 10 тисяч активних випадків коронавірусної хвороби – як і півтора місяці тому, до локдауну.

На Вінниччині – 514 захворювань, у Києві – 513, у Закарпатській області – 500, у Житомирській – 438.

Уже вдруге за сім діб число одужань від ковіду є меншим за кількість захворювань – вчора зареєстрували 5225 пацієнтів, котрі побороли COVID-19. Водночас 2222 пацієнтів довелося госпіталізувати.

Померло 163 людини. Загальна кількість летальних випадків зросла до 24 852.

Динаміка ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)