Скрипаль-віртуоз із рок-бендом: драйвовий концерт у театрі Заньковецької.

У Львові у понеділок, 22 лютого, на сцені театру ім. М. Заньковецької виступить скрипаль-віртуоз Олександр Божик у супроводі рок-бенду. У програмі найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Michael Jackson, Coldplay, «Бez Обмежень», «Океан Ельзи» та інші. Звучатиме також авторська музика Божика - уже відомі твори і прем’єри, які пролунають уперше.

Фото www.facebook.com/Bozhyk

Цей концерт буде особливим, адже 10 років тому Олександр став срібним призером шоу «Україна має талант», а згодом відбувся його перший шоу-концерт, повідомили організатори.

Під час виступу наживо будуть зіграні кавери із проєкту Bozhyk Duo, які отримали найбільшу кількість переглядів у Інтернеті. Як відомо, Олександр та Юлія створили разом проект «Божик Дуо»(Bozhyk Duo) і виконують кавери на відомі хіти та авторські твори скрипаля. Щотижня вони викладають нове відео у мережу і збирають мільйони переглядів. Не обійдеться концерт без шоу-номерів: виступу на кількох скрипках та цікавих інтерактивів із публікою.

Фото www.facebook.com/Bozhyk

На захід завітають гості, з якими Олександр виконає незвичні дуети. Разом з арфісткою Іванною Митроган вони дивуватимуть сучасним рок-звучанням класичних інструментів. Тим часом у дуеті з солістом Львівської опери Петром Радейком Олександр виступить у ролі диригента. Імена інші гостей-музикантів наразі тримають у таємниці.

Заплановано два концерти: на 17:30 та 20:00. Вони відбуватимуться з дотриманням вимог МОЗ, тобто лише з 50-відсотковою наповненістю залу. Квитки на перший концерт можна придбати за посиланням, на другий - за цим посиланням.