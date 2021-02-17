Скрипаль-віртуоз із рок-бендом: драйвовий концерт у театрі Заньковецької.

 

У Львові у понеділок, 22 лютого, на сцені театру ім. М. Заньковецької виступить скрипаль-віртуоз Олександр Божик у супроводі рок-бенду. У програмі найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Michael Jackson, Coldplay, «Бez Обмежень», «Океан Ельзи» та інші. Звучатиме також авторська музика Божика - уже відомі твори і прем’єри, які пролунають уперше.

 

Фото www.facebook.com/Bozhyk

 

Цей концерт буде особливим, адже 10 років тому Олександр став срібним призером шоу «Україна має талант», а згодом відбувся його перший шоу-концерт, повідомили організатори.

 

Під час виступу наживо будуть зіграні кавери із проєкту Bozhyk Duo, які отримали найбільшу кількість переглядів у Інтернеті. Як відомо, Олександр та Юлія створили разом проект «Божик Дуо»(Bozhyk Duo) і виконують кавери на відомі хіти та авторські твори скрипаля. Щотижня вони викладають нове відео у мережу і збирають мільйони переглядів. Не обійдеться концерт без шоу-номерів: виступу на кількох скрипках та цікавих інтерактивів із публікою.

 

Фото www.facebook.com/Bozhyk

 

На захід завітають гості, з якими Олександр виконає незвичні дуети. Разом з арфісткою Іванною Митроган вони дивуватимуть сучасним рок-звучанням класичних інструментів. Тим часом у дуеті з солістом Львівської опери Петром Радейком Олександр виступить у ролі диригента. Імена інші гостей-музикантів наразі тримають у таємниці.

 

Заплановано два концерти: на 17:30 та 20:00. Вони відбуватимуться з дотриманням вимог МОЗ, тобто лише з 50-відсотковою наповненістю залу. Квитки на перший концерт можна придбати за посиланням, на другий - за цим посиланням.

 

Для довідки.

 

Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етно-музика. Суперфіналіст популярного телешоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги рекордів України», лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Учасник багатьох телевізійних шоу та проектів, зокрема, одного з найпопулярніших шоу у світі – «Британія має талант». Після свого феєричного виступу на польському телешоу «Mam talent!» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».

17.02.2021

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