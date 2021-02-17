Кабінет Міністрів повернувся до адаптивного карантину.

Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня. Уряд запровадив чотири рівні епідемічної небезпеки та передбачив показники їхнього визначення.

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ".

“Ми пропонуємо продовжувати на території термін дії карантину до 30 квітня 2021 року. Згідно з нашими розрахунками, до 30 квітня точно ми повинні жити в карантинних обмеженнях. Ми пропонуємо встановити на території України адаптивний карантин з запровадженням рівнів епідемічної небезпеки. Пропонуємо поділ на чотири рівні: зелений, жовтий, помаранчевий та червоний”, – заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зі слів Степанова, зелений рівень – той показник, якого необхідно досягти, щоб розглянути питання перегляду або скасування карантинних обмежень. Умова його досягнення – рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менше 13 регіонів не буде перевищувати 50% епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону відповідно до порядку проведення епіднагляду за ГРВІ.

Другий показник – коефіцієнт виявлення випадків інфікування Сovid-19 методом ПЛР та визначення антигену SARS-n-CoV-2. Ці показники, зі слів Степанова, обрані через те, що багато людей не звертаються за тестуванням на Сovid-19, а їх захворювання позначається як гостра респіраторна хвороба у випадку, якщо вони звертаються до лікаря.

Жовтий рівень – обмеження, до яких країна повернулася після жорсткого карантину 8–25 січня.

Наразі, зі слів Степанова, уряд пішов на кілька послаблень: дозволено проведення масових, культурних, спортивних заходів при забезпеченні для однієї особи 4 метрів квадратних площі або заповненості залів на рівні до 50%. Дозволено відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб. Дозволено проводити матчі командних ігрових видів спорту із вболівальниками, але з обмеженням кількості заповнених місць. Дозволяється працювати закладам громадського харчування до півночі (раніше – до 23-ої).

На помаранчевому рівні, за словами Степанова, не передбачено встановлення додаткових карантинних обмежень. “Він, як світлофор, сигналізує про потенційну небезпеку, тобто про наближення регіону до червоного рівня епіднебезпеки”, – уточнив Степанов.

Перехід на помаранчевий рівень відбуватиметься за умови перевищення хоча б одного з показників рівнів епіднебезпеки. Такими показниками є: завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у закладах охорони здоров’я, що лікують пацієнтів на Сovid-19, – понад 60%; кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тестами на визначення антигену до Сovid-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – менш як 300; кількість госпіталізації пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком Сovid-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – понад 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування методом ПЛР або визначення антигену до Сovid-19 – понад 20%; зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – понад 50%; зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівняні з попереднім аналогічним періодом – понад 50%.

На помаранчевому рівні місцеві органи самоврядування можуть вводити додаткові обмежувальні заходи.

Перехід регіону на червоний рівень епіднебезпеки відбуватиметься у разі перевищення двох показників протягом трьох днів поспіль.

На червоному рівні вводяться жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, заборона діяльності закладів громадського харчування, роботи ТРЦ та розважальних закладів, робота закладів освіти, окрім дитячих садочків та початкової школи, робота непродовольчих ринків, спортивних закладів. Дозволятиметься робота фінансових установ, аптек, ветеринарних установ, продовольчих магазинів.

Червоний рівень запроваджуватиметься через рішення державної комісії ТЕБ та НС протягом 48 годин після прийняття рішення.

"Постанова набирає чинності з 24 лютого 2021 року, крім абзацу 10 пункту 4, пункту 2, змін затверджених цією постановою. Ці пункти стосуються матчів командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів, з глядачами не більше як 50%. Цей пункт набирає чинності з 18 лютого 2021 року", – сказав Степанов.