Львівщина знову третя за кількістю активних пацієнтів із COVID-19. Франківщина – друга.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4286 нових випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізували 2330 людей.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я у середу.

Графік виразно демонструє: епідемія знову набирає обертів

Минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (646) та Чернівецькій (386) областях, а також у Києві (366) та на Вінниччині (351).

Львівщина повернулася на третє місце серед регіонів за кількістю активних носіїв COVID-19 – офіційна статистика тримає на обліку 6039 пацієнтів. Перший Київ – 40 861, за ним Івано-Франківщина – 9586.

Упродовж минулої доби зареєстрували 5927 одужань. Померло 147 людей.

За весь час пандемії в Україні занедужало 1 280 904 людей. Одужало – 1 128 895. Померло – 24 689.