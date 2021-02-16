Степанов визнав, що помилився з датою початку вакцинації.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцинація від коронавірусної хвороби не почалася в очікуваний в Україні день через “технічні проблеми логістичного характеру”.

 

Про це Степанов сказав на брифінгу у вівторок, 16 лютого, повідомляє аґенція "Укрінформ". Раніше він обіцяв, що щеплення почнуться 15 лютого.

 

 

“Я говорив про те, що починаючи з 15 лютого ми почнемо кампанію по вакцинації, масової вакцинації, згідно з нашим затвердженим національним планом, який передбачає п'ять етапів вакцинації. На сьогоднішній день у нас готова повністю вся наша медична інфраструктура, сформовані мобільні бригади, які будуть вакцинувати, сформовані списки по прізвищах людей, яких ми будемо вакцинувати на першому етапі. Ми очікуємо поставки вакцини в Україну. Щойно вона прийде, ми відразу почнемо вакцинацію. В нас була впевненість, що вакцина повинна бути до 15 лютого”, – виправдовується Степанов.

 

Міністр додав, що така впевненість ґрунтувалася на укладених договорах України з виробниками вакцин, в яких “чітко в нас передбачені, в тому числі і кількість, і терміни поставки”.

 

Голова МОЗу пояснив, що Україна, згідно з укладеними договорами, очікує мільйон доз вакцини у лютому та мільйон доз у березні цього року.

 

“По цьому мільйону, який ми повинні отримати в лютому, в нас була впевненість, що його буде поставлено до 15 числа, і відразу ми почнемо вакцинацію. Виникли певні технічні проблеми логістичного абсолютно характеру", – сказав міністр.

 

Очільник Мінздоров'я покладаєтьсяч на те, "що на цьому тижні ми вже зробимо перше щеплення від коронавірусної хвороби, і це перше щеплення буде зроблене нашим медичним працівникам, нашим героям, які зараз перебувають на передовій у боротьбі з COVID-19”.

 

16.02.2021

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