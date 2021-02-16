Для опорних лікарень Тернопілля купили 7 УЗД та 6 рентген-апаратів.

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації підписало два договори на закупівлю рентген-систем та апаратів для ультразвукової діагностики для опорних лікарень Тернополя, Бережан, Чорткова, Кременця за 42 мільйони 50 тисяч гривень, повідомила начальниця управління Ольга Ярмоленко.

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«Наприкінці минулого року Тернопільщина отримала субвенцію на придбання обладнання для опорних лікарень. Таких закладів в області є шість – три в Тернополі та по одному у Бережанах, Чорткові та Кременці. Субвенція становила 42 мільйони гривень. За ці кошти було закуплено нове обладнання. Зокрема, сім сучасних УЗД-апаратів. Усі апарати корейського виробництва з чотирма датчиками», – зазначила вона.

Постачальником обладнання в обох випадках стала компанія ТОВ «Медіпрайм». На придбання семи систем ультразвукової діагностики E-Cube i7 управління охорони здоров’я ТОДА уклало угоду із постачальником на 12 мільйонів 950 тисяч гривень. Вартість кожного апарату – 1 мільйонів 800 тисяч гривень. Це пристрій, який дозволяє проводити дистанційні діагностичні обстеження та сканування внутрішніх органів. Два із семи УЗД-апаратів передали університетській лікарні.

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«На базі нашого медзакладу відбудеться реконструкція відділення екстреної медичної допомоги. Там і функціонуватиме нове обладнання. Воно дозволяє проводити весь комплекс ультразвукових досліджень, як в невідкладних станах, так і в планових ситуація», – прокоментував генеральний директор університетської лікарні Василь Бліхар.

Другий контракт із ТОВ «Медіпрайм» управління охорони здоров’я ТОДА уклало на закупівлю шести рентген-апаратів моделі Moviplan. Вартість угоди – 29 мільйонів 100 тисяч гривень, один апарат коштує 4 мільйони 85 тисяч гривень. У комплектацію рентгену входитимуть: радіографічний стіл та вертикальна стійка знімків, рентгенівський генератор, плоскопанельний детектор, робочі місця оператора і лікаря та медичний принтер.

Нещодавно такі рентгени у цієї компанії замовляв департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА за тією ж ціною. Однак ще в липні «Медіпрайм» постачало апарат у Тернопільську дитячу лікарню за 4 мільйони 500 тисяч гривень, що на 7% дешевше, повідомили «Наші гроші. Львів».

За даними видання, ТОВ «Медіпрайм» зареєстроване у 2017 році, а його теперішній власник – киянин Тарас Коваль. Раніше фірма належала Вірі Морозенко. За рік до того, як стати власником компанії, Тарас Коваль шукав роботу водія. Як досвід роботи він вказував аналогічну роботу водія-помічника керівника в «Латчбахер Україна» та сімейного водія. Раніше Тарас Коваль був власником ТОВ «Прайм Т-Сервіс», яке заснував у червні 2017 року. Втім вже у травні 2018 року вирішив його ліквідувати. З початку 2020 року ТОВ «Медіпрайм» отримало 251 державне замовлення на 139 мільйонів гривень.