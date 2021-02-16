Минулої доби виявили 3 тисячі випадків ковіду, на Прикарпатті – понад 600.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3143 нових випадки коронавірусної хвороби. Щоп'ятий випадок припав на Івано-Франківську область.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (621) та Чернівецькій (343) областях, а також у Києві (308).

Упродовж доби зняли діагноз 6189 пацієнтам.

Зафіксовано 150 смертей.

Ковідна смертність в Україні (середнє за останні сім днів)

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 276 618 людей. Одужало – 1 122 968. Унаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 24 542 людей.