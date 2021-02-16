Кузьменко зі "справи Шеремета" балотуватиметься в депутати від "ЄС".

Дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко, підозрювана слідчими Міністерства внутрішніх справ у вбивстві журналіста Павла Шеремета, балотуватиметься від "Європейської солідарності" на довиборах до Верховної Ради на 50-му окрузі з центром у Покровську Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні партії "Європейська солідарність".

У своєму онлайн-зверненні Юлія Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, наголосила на тому, що Донбас – це її батьківщина. Вона заявила, що Донбас має відчувати себе частиною України.

Кузьменко виступила проти політичних репресій.

"Я не хочу бачити патріотів за ґратами за фальсифікованими справами. Я не хочу бачити свою країну знову під російським ярмом. Тому таке рішення прийнято, і тому я тут", – сказала Кузьменко.

"Добре розуміючи, що саме зараз необхідно виступити єдиним фронтом не тільки політикам. а й волонтерським та іншим громадянським організаціям, я прийняла рішення балотуватися до Верховної Ради", – резюмувала вона.

Довибори у 50-му окрузі на Донеччині відбудуться 28 березня 2021 року.