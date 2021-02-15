Призначено голів трьох нових районних адміністрацій Тернопілля.

На Тернопільщині Президент Володимир Зеленський призначив голів новоутворених Чортківської, Тернопільської та Кременецької райдержадміністрацій.

Фото www.facebook.com/oda.te.gov.ua

Відповідно до розпоряджень, головою Чортківської райдержадміністрації призначено Володимира Шипітка, Тернопільської райдержадміністрації – Ярослава Матвійчука, а головою Кременецької райдержадміністрації – Віталія Кудлака.

Фото www.facebook.com/oda.te.gov.ua

«Ми очікуємо від кожного з вас чітких та дієвих кроків, швидкого реагування на стан справ в об’єднаних районах, ефективного використання коштів та наповнення місцевих бюджетів. Також важливим є завершення процесу децентралізації та формування команд на місцях. Я сподіваюся, що новопризначені керівники впораються з усіма поставленими завданнями та виправдають усі надії, які ми на них покладаємо!» – зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш під час представлення голів РДА.

У щорічній декларації Володимир Шипітко задекларував 219 549 гривень зарплати за рік на посаді голови Заліщицької РДА, та 1643 гривень доходу від оренди майна. Володіє житловим будинком у с. Зозулинці Заліщицького району та трьома земельними ділянками у цьому районі. Дружина володіє будинком у Чернівецькій області та автомобілем Honda CR-V, 2008 року випуску.

Фото www.facebook.com/oda.te.gov.ua

Ярослав Матвійчук вказав у щорічній декларації 177 443 гривень зарплати за рік на посаді голови Тернопільської райдержадміністрації, 99 066 гривень пенсії, 54 387 гривень зарплати в ДП «Укрспирт» та 1390 гривень допомоги учаснику бойових дій. Він зберігає 400 тисяч гривень готівкою та 1275 гривень у «Приватбанку». Володіє земельною ділянкою у Тернопільскому районі, дружина – двома у Лановецькому районі та однією у Тернопільскому. Проживає у будинку, яким володіє дружина. Має у власності виробничий цех у Підволочиському районі. Їздить на автомобілі Skoda superb, 2010 року випуску.

Віталій Кудлак задекларував 183 354 гривень зарплати за рік на посаді голови РДА та 33 786 гривень за викладацьку діяльність у Тернопільському національному технічному університеті. Він володіє дачею у Тернопільському районі, земельною ділянкою у Підволочиському, має у спільній власності автомобіль ВАЗ, 1992 року випуску. Має зобов’язання за кредитом на 18 266 гривень.

Нагадаємо, 3 лютого Президент Володимир Зеленський призначив голів Стрийської, Самбірської та Золочівської районних державних адміністрацій.