Затвердили Стратегію розвитку Тернопільської області до 2027 року.

Депутати Тернопільської обласної ради на засіданні у четвер, 3 грудня, затвердили Стратегію розвитку Тернопільської області на 2021 – 2027 роки та план заходів з її реалізації у 2021-23 роках.

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Проєкт стратегії розвитку Тернопільщини, розроблений фахівцями Тернопільської ОДА, уже виносили на розгляд депутатів Тернопільської облради попереднього скликання, але вони не ухвалили його.

«Ми обговорили з новообраними депутатами Тернопільської обласної ради важливі для області напрямки руху. Першочергово, плануємо затвердити стратегію розвитку області, чого не вдавалося зробити попередній каденції депутатів», – прокоментував голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Із депутатським корпусом нового скликання вдалося досягнути порозуміння.

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«Без стратегії ми не можемо рухатися вперед: не можемо залучати інвестиції, подати наші проєкти до державного Фонду регіонального розвитку, її необхідно було затвердити. Серед стратегічних напрямків – підтримка медицини, освіти, будівництво нових інфраструктурних об’єктів, створення нових робочих місць у сільській місцевості, відновлення роботи Тернопільського аеропорта», – пояснив голова Тернопільської облради Михайло Головко.

Загальна вартість реалізації проєктів стратегії Тернопільщини на 2021-2027 рік становить понад 20,6 мільярдів гривень. Планується, що з державного бюджету виділять – 13,7 млрд гривень, місцевого бюджету – 1,5 млрд гривень. Інші джерела надходження – 5,4 млрд гривень, повідомили у Тернопільській облдержадміністрації.

«У Стратегії розвитку передбачені такі напрямки: розвиток туристичної індустрії, стимулювання залучення інвестицій, покращення стану водних ресурсів, будівництва, ремонту, модернізації парків, рекреаційних зон, садів, скверів, зон відпочинку, дитячих і спортивних майданчиків, пам’яток культурної та історичної спадщини тощо», – зазначено у повідомленні.

До плану заходів з реалізації Стратегії у 2021-23 роках увійшло 125 технічних завдань. Пріоритетними є п’ять проєктів, які у вересні цього року очільник Тернопільської ОДА Володимир Труш прзентував на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Йдеться про індустріальний парк «Chortkiv-West», реалізацію інвестиційних проектів фермерського господарства «Гадз», будівництво станції знезалізнення води, будівництво музейного комплексу «Лемківське село» у Монастириськах та спортивного комплексу у Бережанах.

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«Індустріальний парк у Чорткові дасть змогу створити 7300 робочих місць. Інвестори вже зацікавлені цим проєктом, адже там буде цілий виробничий комплекс. Холодильний комплекс на фермерському господарстві «ГАДЗ» необхідний, адже це один з найпотужніших виробників яблук у Західній Україні. Цей комплекс дасть можливість зберігати продукцію до весни. – прокоментував Володимир Труш – Якісна вода – це наша здоров'я, тому комплекс зі знезалізнення води у Тернополі дозволить покращити якість води. Музейний комплекс дозволить значно розвинути культурну сферу краю. На території Бережан немає жодного спортивного комплексу, куди б могли піти звичайні люди і з користю провести свій час. Цей комплекс передбачає плавальний басейн, велодоріжки, два стадіони. Я сподіваюсь, що за ці три роки ми зможемо збудувати цей спортивний комплекс».