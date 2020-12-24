Депутати Тернопільської обласної ради на засіданні сесії у середу, 23 грудня, ухвалили бюджет Тернопільщини на 2021 рік. За головний фінансовий документ області проголосували 60 обранців. Також депутати проголосували за обласну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2023 роки, яка фінансуватиметься з обласного бюджету.

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Доходи обласного бюджету на 2021 рік затверджили на рівні 2 мільярди 86 мільйонів 200 тисяч гривень, а видатки – на 200 тисяч нижчі, повідомив начальник департаменту фінансів Тернопільської ОДА Степан Скибиляк.

«Доходи обласного бюджету на 2021 рік складають 2086,2 мільйонів гривень, з них власні доходи загального фонду – 801 мільйон гривень, а спеціального – 87,1 мільйона гривень. Основними джерелами власних доходів загального фонду обласного бюджету є: податок на доходи фізичних осіб – 735 мільйонів гривень (91,8% надходжень загального фонду), податок на прибуток підприємств – 37 мільйонів гривень (4,6%); спеціального фонду – власні надходження бюджетних установ – 84 мільйони гривень», – розповів Степан Скибиляк.

Видатки обласного бюджету на 2021 рік запланували на рівні 2086 млн грн, з яких:

– на освіту – 720,9 млн грн;

– охорону здоров'я - 245,4 млн грн;

– соціальний захист і соціальне забезпечення – 117,6 млн грн;

– культуру та мистецтво – 202,5 млн грн;

– фізичну культуру і спорт – 43,8 млн грн;

– на виконання заходів обласних програм – 63,8 млн грн.

Фото www.facebook.com/ternopiloblrada

«У бюджеті 2021 року закладено кошти на виконання низки програм, зокрема: «Турбота», «Ветеран», на оздоровлення та відпочинок дітей, на підтримку осіб, які брали участь в АТО/ООС тощо. Також для захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру передбачено – 2,1 млн грн, на розвиток малого та середнього підприємництва – 2,1 млн грн та на розвиток агропромислового комплексу – 2,5 млн грн», – додав Степан Скибиляк.