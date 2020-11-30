У Жовківській лікарні через відсутність електрики померли двоє пацієнтів на ШВЛ.

У Жовківській районній лікарні у п’ятницю, 27 листопада, через перебої з електропостачанням померли двоє пацієнтів з covid-19, які були підключені до апаратів ШВЛ. Люди померли через кисневу недостатність, у той час як у гаражі лікарні простоював непідключений електричний генератор. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

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Електропостачання в реанімаційному відділенні Жовківської ЦРЛ було відсутнє з 17.50 до 19.10. За даними Офісу президента, медики робили пацієнтам вентиляцію легень вручну, за допомогою дихальних мішків, намагаючись замінити дію апаратів ШВЛ. Проте стан хворих із двосторонньою пневмонією був важкий, їх не вдалося врятувати. Попередня причина смерті людей – дихальна недостатність спричинена двобічною пневмонією.

При цьому у Жовківській лікарні були два електрогенератори на випадок аварійного відімкнення електроенергії: один був під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні. Другий електрогенератор був незадіяним, у гаражі.

«Електрогенератор на момент приїзду слідчо-оперативної групи та зі слів самих працівників медичного закладу чомусь знаходився в гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі. При відібранні первинних показів слідчо-оперативною групою керівництво медзакладу пояснило, що генератор не задіяно до реанімаційного відділення, оскільки в ньому не було потреби», – повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Одне з можливих пояснень такої бездіяльності полягає у тому, що, за словами керівництва лікарні, у РЕМ запевнили, що зможуть відновити електропостачання за 20 хвилин, втім реально це сталося через 80 хвилин.

Максим Козицький також заявив, що ініціює звільнення голови Жовківської РДА Романа Черніховського, та звільнення головного лікаря Жовківської ЦРЛ Ігоря Шевціва.

Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА розпочав службову перевірку дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ. За фактом смерті пацієнтів поліція відкрила кримінальне провадження.

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Голова Жовківської РДА відреагував наступного дня. Він підкреслив, що Жовківська ЦРЛ є комунальним підприємством у підпорядкуванні районної ради, а про смерть двох пацієнтів він дізнався лише з соцмереж.

«Особисто зацікавлений в тому, щоб усі обставини, які призвели до смерті людей, були встановлені, а винні особи притягнуті до відповідальності», – додав Черніховський.



Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, назвав ситуацію, яка призвела до трагедії на Львівщині, – неприпустимою.

«На місце терміново направлено комісію, щоб з’ясувати всі обставини. Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні. Такі ситуації є неприпустимими. Роботу комісії триматиму на особистому контролі», – заявив він.