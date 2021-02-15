Суд звільнив з-під варти підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої.

Апеляційний суд змінив запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт Ігорю Редькіну – підозрюваному у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої.

Про це повідомляє Hromadske, покликаючись на прокуратуру Київської області.

Раніше суд змінив запобіжний захід іншим членам "групи Редькіна", зокрема Андрієві Кравченку. Його з Редькіним підозрюють щонайменше у трьох вбивствах.

Ігор Редькін – уродженець російського міста Каспійськ. Тривалий час проживав в Україні, мав бізнес у ІТ-компанії. У реєстрі юридичних осіб Редькін вказаний як співвласник та засновник декількох компаній, зокрема "Голден-Фіш" та "Блек-Шрімп".

Серед їхніх засновників є і народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов. Нардеп із президентської фракції заявляв, що із весни 2019 року Редькін уже не має стосунку до цих компаній. Відтоді, запевняє Арістов, їхня співпраця закінчилася.

Згідно з даними слідства, Редькін входив до злочинної групи, яка займалася замовними вбивствами. Куратором цієї групи правоохоронці вважають бізнесмена Сергія Константінова, якого наразі оголошено у розшук. Правоохоронці також встановили, що Редькін незаконно отримав українське громадянство.

У вересні 2019 року поліція затримала Редькіна та ще шістьох членів групи за підозрою у двох вбивствах: у вересні 2016 року в селищі Крушинка Васильківського району Київщини вбили директора компанії "Caparol Україна" Павла Зможного, у 2019 році – керівника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького. Однак згодом Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов'язання.

12 січня 2020 року правоохоронці затримали Ігоря Редькіна за підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої. Одним з ключових доказів ймовірної причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, кинутій неподалік від місця злочину. Сам Редькін заперечує свою причетність до злочину та каже, що в день вбивства його телефон перебував в іншому місці, але в прокуратурі запевняють: це не алібі.

30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли біля селища Глеваха Київської області. Аміна загинула.

Організатором убивства слідство називає чеченця Салаха Хумаїдова, який наразі перебуває у розшуку. Хумаїдов служив у правоохоронних органах Чечні та був помічений на фото із віцепрем'єром із силового блоку та другом Рамзана Кадирова Абузейдом Висмурадовим на прізвисько "Патріот".

Другий підозрюваний у справі – Ігор Редькін. Також слідство вважає, що між Редькіним та Хумаїдовим був посередник.

Одного з ключових свідків у справі, Маміхана Умарова "Анзора", було вбито влітку в австрійському містечку Герасдорф, що неподалік Відня.