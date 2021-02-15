Єрмак розкусив Порошенка: Мінські домовленості підписувалися не для імплементації.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Петро Порошенко, вірогідно, підписував "мінські угоди" не для того, щоби їх виконувати. Раніше Банкова заявляла, що Україна мусить дотриматися "Мінська", бо то директивний документ. А Порошенка звинувачувала в недостатньому захисті український інтересів.

Про це Єрмак сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна".

"Якщо казати чесно, то в тій редакції, в якій вони сьогодні існують, в буквальному сенсі цього слова, мені іноді здається, що вони і підписувалися з метою та певним розумінням, що в буквальному сенсі їх виконати неможливо. Але Україна зробить все для того, щоб принципи, закладені в "мінські угоди", були виконані з нашого боку. Давайте не забувати, що "мінські угоди" на сьогодні, хочемо ми того чи ні, є єдиним майданчиком, який існує", – заявив Єрмак.

Зі слів керівника ОП, через шість років після укладання домовленостей, "фактично, відчутних результатів немає". Попри це, він таки бачить прогрес – хоча незначний.

"Можу оцінити переговори як складні, практично багатогодинні – вони рідко коли тривають менше 5-6 годин. Звичайно ж, мені хотілося б більше – хотілося б, щоб відбулася найголовніша подія, щоб нам вдалося припинити війну, повернути наші території і наших людей... Незважаючи на те, що дуже повільно і складно, але прогрес є, і ми над ним працюємо", – заявив керівник Офісу Президента.