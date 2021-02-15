Єрмак розкусив Порошенка: Мінські домовленості підписувалися не для імплементації.

 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Петро Порошенко, вірогідно, підписував "мінські угоди" не для того, щоби їх виконувати. Раніше Банкова заявляла, що Україна мусить дотриматися "Мінська", бо то директивний документ. А Порошенка звинувачувала в недостатньому захисті український інтересів.

 

Про це Єрмак сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна".

 

"Якщо казати чесно, то в тій редакції, в якій вони сьогодні існують, в буквальному сенсі цього слова, мені іноді здається, що вони і підписувалися з метою та певним розумінням, що в буквальному сенсі їх виконати неможливо. Але Україна зробить все для того, щоб принципи, закладені в "мінські угоди", були виконані з нашого боку. Давайте не забувати, що "мінські угоди" на сьогодні, хочемо ми того чи ні, є єдиним майданчиком, який існує", – заявив Єрмак.

 

Зі слів керівника ОП, через шість років після укладання домовленостей, "фактично, відчутних результатів немає". Попри це, він таки бачить прогрес – хоча незначний.

 

"Можу оцінити переговори як складні, практично багатогодинні – вони рідко коли тривають менше 5-6 годин. Звичайно ж, мені хотілося б більше – хотілося б, щоб відбулася найголовніша подія, щоб нам вдалося припинити війну, повернути наші території і наших людей... Незважаючи на те, що дуже повільно і складно, але прогрес є, і ми над ним працюємо", – заявив керівник Офісу Президента.

 

15.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Волосся європейців сивіє швидше
Залежно від етнічної приналежності людини волосся старіє по-різному
13.02.21 | | Наука
Аномалії полярного вихору
Надто сильне ослаблення вихору спричиняє снігопади та холод.
12.02.21 | | Наука
Москва Брюсселю: «І що ви нам зробите?»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Російське турне Жозепа Борреля завершилося цілковитим фіаско. Чи змусить це нарешті Брюссель дивитися на Москву тверезішим поглядом?
12.02.21 | | У світі
Життя і сніг
Тарас Прохасько
Сніг. Як добре, що він у нас ще буває. Як файно, що комунальники не завжди встигають зі своєю деструкцією...
11.02.21 | | Дискурси
Культурно-мистецьке  життя Львова у роки німецької окупації
Любов Волошин
Мистецьке життя Львова тих воєнних років мимоволі викликає подив інтенсивністю і напругою національного інтелектуального тонусу
11.02.21 | | Минуле
Америка в театральному кадрі
Маріанна Челецька
Сила нової режисерської постановки Алли Федоришиної у тому, що кожен із глядачів театру «Воскресіння» може по-новому відкрити Америку для себе й не соромитися своїх емоцій, які, можливо, раптом перевернуть світ, який досі сприймаємо, як завчену формулу «так має бути».
10.02.21 | | Штука
Як ві Львові нудно жити!
Юрій Винничук
Звичне життя львівської аристократії можна було узагальнити трьома словами: спати, їсти і кохатися. Нема нині того розмаху, що був, нема
10.02.21 | | Дискурси
Потенціал людського мозку
Нана ВОЙТЕНКО
Нам легше піддається дослідженню Всесвіт, аніж мозку людини. Це не лише персональний комп’ютер, який керує організмом з усіма його процесами, а й наша особистість, наша душа
10.02.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.